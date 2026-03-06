MA270S: BenQ stellt neuen 5K-Bildschirm für Macs vor

Der Hersteller BenQ hat mit dem Modell MA270S einen weiteren Monitor angekündigt, der sich gezielt an Mac-Nutzer richtet. Laut Hersteller soll sich der 27-Zoll-Bildschirm leistungsmäßig und qualitativ an den Eigenschaften aktueller Apple-Displays orientieren. Konkret scheint BenQ mit dem Neuzugang in der speziell für den Einsatz mit Macs optimierten MA-Serie eine günstigere Alternative zu dem eben neu vorgestellten Apple Studio Display bieten zu wollen.

Der BenQ MA270S bietet eine 5K-Auflösung von 5120 × 2880 Pixeln und damit eine mit den Studio-Displays von Apple vergleichbare Pixeldichte, die für besonders scharfe Textdarstellung sorgen soll. Das Nano-Gloss-Panel soll eine Helligkeit von bis zu 500 Nits ermöglichen. Die Standardversion des Apple Studio Display legt hier mit 600 Nits etwas höher. Für das Studio Display XDR nennt Apple sogar Helligkeitswerte von bis zu 1.000 Nits bei Standardinhalten und 2.000 Nits für HDR.

macOS-Funktionen integriert

BenQ stattet seine Mac-Bildschirme teils mit speziellen Funktionen für macOS aus. So verfügt das neue Modell MA270S über eine Funktion namens iKeyboard Control, um beispielsweise die Helligkeit des Monitors direkt über die Tastatur eines angeschlossenen MacBooks zu steuern. Auch Funktionen wie die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder eine Abstimmung der Farbdarstellung werden unterstützt und können mit macOS synchronisiert werden.

Der Monitor ist mit Thunderbolt 4 ausgestattet und kann über ein einzelnes Kabel Bildsignale übertragen und ein angeschlossenes Notebook mit bis zu 96 Watt versorgen. Ein zusätzlicher Thunderbolt-Anschluss erlaubt das Weiterreichen des Signals an ein weiteres Display. Darüber hinaus unterstützt der Bildschirm eine KVM-Funktion, mit der sich zwei angeschlossene Systeme über eine gemeinsame Tastatur und Maus steuern lassen.

Preis und Marktstart in Deutschland offen

Der BenQ MA270S soll in diesem Monat in den Handel kommen. Der Hersteller nennt als empfohlenen Verkaufspreis 999 US-Dollar. Offizielle Informationen zum Preis und der Verfügbarkeit in Deutschland liegen uns noch nicht vor.