Doppelseiten zu Einzelseiten: Freeware Briss übernimmt PDF-Zuschnitt

Die Java-Anwendung Briss bietet eine plattformübergreifende Möglichkeit, PDF-Dokumente individuell zuzuschneiden. Ein sehr nischiges Werkzeug, das euch jedoch Stunden mühsamer manueller PDF-Modifikationen abnehmen kann.

Bester Einsatzzweck: Briss ist in der Lage doppelseitig eingescannte PDF-Dokumente in einem Rutsch so zu bearbeiten, dass alle Doppelseiten einzeln zugeschnitten und anschließend als neues PDF mit Einzelseiten ausgegeben werden.

Bei Briss handelt sich um eine Open-Source-Applikation, die unter macOS, Windows und Linux eingesetzt werden kann. Eigentliches Ziel des Tools ist es, PDFs besser für kleine Displays wie die von E-Readern anzupassen.

Briss ermöglicht es, durch eine einfache Benutzeroberfläche bestimmte Bereiche von PDF-Seiten auszuwählen und den Rest zu entfernen. Nutzer laden zunächst ein PDF-Dokument in die Anwendung, woraufhin Briss die Seiten analysiert und optisch ähnliche Seiten automatisch in Gruppen zusammenfasst – beispielsweise gerade und ungerade Seiten, da diese in der Regel unterschiedlich ausgerichtete Ränder aufweisen.

Mithilfe eines einstellbaren Rechtecks können Nutzer den gewünschten Bereich markieren, der erhalten bleiben soll. Änderungen können anschließend für jede Seite der jeweiligen Gruppe gleichzeitig übernommen werden.

Mögliche Einsatzbereiche

Das Programm bietet sich insbesondere in drei Szenarien an:

Optimierung für kleine Displays

Durch das Entfernen von überflüssigen Seitenrändern wird der Text auf kleinen Bildschirmen besser lesbar.

Anpassung von Doppelseiten

Dokumente, die im Querformat als Doppelseiten vorliegen, lassen sich in Einzelseiten im Hochformat umwandeln.

Entfernung unerwünschter Inhalte

Randnotizen, Seitenzahlen oder Kapitelüberschriften können entfernt werden. Zweispaltige Inhalte lasse sich in einspaltige Inhalte wandeln.

Briss hat inzwischen deutlich über 10 Jahre auf dem Buckel, lässt sich auch unter macOS 15.2 aber noch immer problemlos einsetzen. Anwender, die die Java-Anwendung zum ersten Mal starten, müssen allerdings Apples Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen.