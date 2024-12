Apple plant faltbares iPad – Marktstart ab 2028 denkbar

Apple arbeitet an einem faltbaren Gerät, das die Größe eines großen iPads haben könnte und aufgeklappt so groß wie zwei nebeneinanderliegende iPad Pros sein soll. Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg feilt Cupertino derzeit an Prototypen, die eine nahezu unsichtbare Falz im Display aufweisen sollen. Ob dies technisch vollständig gelingt, bleibt offen. Eine Markteinführung wird frühestens 2028 erwartet.

Lenovos Yoga Book 9i

Größerer Bildschirm, handliches Format

Mit einem faltbaren iPad könnte Apple ein Gerät mit einer Bildschirmgröße von bis zu 20 Zoll auf den Markt bringen, das sich trotz des großen Displays leicht transportieren lässt. Ein Ziel des Projektes sei es, die wachsende Nachfrage nach größeren Displays für Gamer, Entwickler und Mediennutzung zu bedienen.

Der Ansatz unterscheide sich von bisherigen Geräten wie dem Lenovo Yoga Book 9i, das zwei separate Bildschirme über ein Scharnier verbindet. Apples Konzept strebe eine durchgehende Glasoberfläche an, was jedoch mit deutlich höheren Kosten einhergehen dürfte.

Noch sei nicht klar, welches Betriebssystem das faltbare iPad nutzen wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass eine weiterentwickelte Version von iPadOS zum Einsatz kommt, die auch macOS-Anwendungen unterstützt.

Herausforderungen faltbarer Geräte

Apple ist nicht der erste Anbieter, der sich an faltbaren Displays versucht. Samsung, Motorola, Lenovo und andere Unternehmen haben bereits ähnliche Geräte auf den Markt gebracht. Bisher konnte jedoch keine dieser Lösungen eine breite Zielgruppe erreichen, unter anderem wegen hoher Preise und technischer Einschränkungen wie sichtbaren Falten im Display.

Neben dem faltbaren iPad soll Apple auch mit einem faltbaren iPhone experimentieren. Eine Einführung wird aber frühestens 2026 erwartet. Parallel dazu plant Apple den Umstieg auf OLED-Displays für MacBooks, der 2026 mit dem MacBook Pro beginnen soll – ifun.de berichtete: