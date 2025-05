DockFlow hält auf den Workflow abgestimmte Dock-Konfigurationen bereit

DockFlow will die Produktivität von Mac-Nutzern steigern. Die Anwendung erlaubt es, mehrere unterschiedliche Dock-Konfigurationen zu erstellen und flexibel zwischen diesen zu wechseln. Auf diese Weise kann man Anwendungssets für unterschiedliche Arbeitsabläufe speichern, um die jeweils benötigten Anwendungen übersichtlich und schnell zur Hand zu haben.

Die Idee für die App ist dem Entwickler zufolge aus dem Frust heraus entstanden, dass er auf der Suche nach dem optimalen Workflow ständig sein Dock neu konfiguriert hat, um das beste Set von Apps für Design, Programmierung, die Erstellung von Texten oder Meetings zu finden.

DockFlow erlaubt es dagegen, mehrere maßgeschneiderte Dock-Layouts zu hinterlegen und jederzeit zwischen diesen zu wechseln. Um eine solche Konfiguration zu erstellen, öffnet man alle Anwendungen, die für den jeweiligen Arbeitsablauf benötigt werden. Anschließend kann man die Konfiguration mit einem Namen versehen und abspeichern. In der Folge kann man per Mausklick zwischen den erstellten Dock-Layouts wechseln oder jeder dieser Voreinstellungen eine eigene Tastenkombination zuweisen, was den Wechsel zwischen den Konfigurationen zusätzlich beschleunigt. Die Anzahl der verschiedenen Dock-Sets ist dabei unbegrenzt.

Keine Suche mehr nach selten verwendeten Apps

Dieses Konzept könnte insbesondere auch dann eine große Stütze sein, wenn man Aufgaben am Rechner erledigt, die die Verwendung von selten benötigten Programmen erfordern. Anstatt hier stets aufs Neue zu überlegen, wie die bei solchen Projekten oft benötigten, aber wenig genutzten Apps heißen, hält man diese nach dem Wechsel auf das betreffende Set alle im Dock bereit.

Schade ist allerdings, dass man DockFlow nicht unverbindlich ausprobieren kann. Der Entwickler bietet keine Testversion der Anwendung an. Das finanzielle Risiko beim Kauf ist allerdings überschaubar. DockFlow ist als Einmalkauf und ohne jede Beschränkung zum Festpreis von 4,99 Euro erhältlich.