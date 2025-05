Amazon Prime Day 2025 findet im Juli statt

Der Termin für den nächsten Sonderverkaufstag bei Amazon ist (fast) gesetzt. Der Onlinekonzern hat den Prime Day 2025 für Juli angekündigt. Um welchen Tag im Juli es sich dabei konkret handelt, will Amazon jedoch noch nicht verraten.

Für Amazon ist der Prime Day einer der wichtigsten Termine im Jahr. Erstmals hat der Aktionstag im Jahr 2015 stattgefunden und damals handelte es sich tatsächlich noch um einen einzelnen Tag. In den folgenden Jahren hat Amazon die Dauer der Aktion fortwährend verlängert und nach zunächst 30 und dann 36 Stunden wurde der Prime Day im Jahr 2019 erstmals auf zwei volle Tage ausgedehnt.

Im vergangenen Jahr fand der Prime Day vom 16. bis zum 17. Juli statt und es ist auch dieses Jahr wahrscheinlich, dass Amazon für seine Verkaufsaktion einen Termin in der Monatsmitte wählt. 2024 wurden laut Amazon an diesen beiden Tagen mehr als 200 Millionen Artikel von kleinen und mittleren Unternehmen verkauft. Dem Versender zufolge machen diese mehr als 60 Prozent der Verkäufe auf Amazon aus. Insgesamt habe das zweitägige Event erzielte im vergangenen Jahr Rekordumsätze erzielt und dabei alle bisherigen Prime Days übertroffen.

Angebote waren früher attraktiver

Das Feedback der Kunden zur Entwicklung der Prime Days ist allerdings gemischt. In der Tat ist es so, dass man sich in den Anfangszeiten des Prime Day fast schon blind darauf verlassen konnte, dass die Preise für die angebotenen Artikel wirklich außergewöhnlich gut sind. Mittlerweile ist jedoch zu empfehlen, die Preise von Artikeln, deren Kauf an diesen Aktionstagen infrage kommt, schon im Vorfeld zu überwachen. Die wirklich attraktiven Angebote muss man inzwischen zumeist suchen. Zu oft bekommt man die als Prime-Day-Angebot gekennzeichneten Preise auch sonst übers Jahr als reguläres und regelmäßig wiederkehrendes Angebot.

Der uneingeschränkte Zugriff auf die am Prime Day verfügbaren Sonderaktionen setzt ein Abonnement von Amazon Prime voraus. Zum Jahrespreis von 89,90 Euro erhält man hier neben Versandvorteilen auch Zugriff auf Amazon Music, Prime Video sowie auf die Lese-Flatrate Prime Reading.