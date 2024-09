DockFix bietet einfachen Zugriff auf „geheime“ Dock-Einstellungen

Das Verhalten und Erscheinungsbild des in der Regel am unteren Bildschirmrand positionierten Docks von macOS lässt sich nicht nur über die Systemeinstellungen, sondern auch mithilfe einer Reihe von zusätzlichen, „geheimen“ Einstellungen konfigurieren. Mit DockFix ist jetzt eine neue Mac-Anwendung am Start, die Apple-Nutzern auf einfache Weise Zugriff auf diese Funktionen gewähren will. Hinter dem Angebot stehen die Entwickler von Illusionary Games, die ansonsten auch eher ihrem Namen gerecht werden und sich auf das Angebot von Spielen spezialisiert haben.

Über die regulär vorhandenen Möglichkeiten zum Anpassen des Docks informiert Apple im Benutzerhandbuch zu macOS Sonoma. Die meisten hier vorhandenen Optionen werdet ihr kennen, so kann man etwa die Größe und Position des Docks ändern und die damit zusammenhängenden Effekte anpassen oder auch komplett abstellen.

Die mit DockFix verfügbaren Möglichkeiten gehen deutlich darüber hinaus, ohne dass man sich als Nutzer mit komplexen Terminal-Befehlen oder dergleichen auseinandersetzen muss. Und da sind ein paar durchaus interessante Optionen dabei: Beispielsweise könnt ihr die Verzögerung beim Ein- und Ausblenden des Docks verkürzen, größere sowie kleinere Trennelemente für eine bessere Strukturierung der im Dock vorhandenen Apps einfügen oder auch Funktionen nutzen, mit deren Hilfe man inaktive Apps ausblenden kann.

Ihr müsst übrigens keine Angst haben, wenn ihr ein wenig mit den von DockFix gebotenen Optionen herumspielt. Ebenso, wie jede Änderung über den „Apply“-Knopf bestätigt werden muss, bevor sie Wirkung zeigt, kann man mit der zusätzlich vorhandenen Taste „Reset to default“ jederzeit wieder zum Ursprungszustand „seines“ Docks zurückkehren.

DockFix lässt sich kostenlos bei den Entwicklern laden und auch ohne jede Bezahlung in vollem Umfang verwenden. Die App soll Mac-Besitzern die Möglichkeit geben, auch die von Apple versteckt gehaltenen Funktionen rund um das Dock auf einfache Weise zu nutzen.