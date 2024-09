Fire TV Stick mit USB-Strom vom Fernseher betreiben: Adapter will helfen

Wenn man einen Fire TV Stick von Amazon verwendet und der eigene Fernseher zugleich über einen USB-Anschluss verfügt, ist die Versuchung groß, sich den Anschluss eines separaten Netzteils zu sparen. Insbesondere, weil die zusätzliche Kabelverbindung zu einer Steckdose nicht nur umständlich, sondern in den meisten Fällen auch optisch nicht gerade der Knüller ist.

In den meisten Fällen sorgt der Versuch, die USB-Buchse des Fernsehers als Stromquelle zu verwenden, jedoch schnell für Ernüchterung. Das Ganze kann zwar funktionieren, muss es aber nicht. Zudem besteht in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass ein unerwarteter Stromverlust den Fire TV Stick beschädigt. Amazon weist daher auch ausdrücklich darauf hin, dass man seine Empfangssticks über ein separates Netzteil mit Strom versorgen soll.

Die USB-Buchsen an gewöhnlichen TV-Geräten sind nicht dafür gedacht, angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen. Die hier gelieferte Spannung schwankt gerne mal und ist oft grenzwertig niedrig, das reicht unter Umständen dann nicht mehr aus, wenn der Stick beispielsweise bei einem Softwareupdate kurzzeitig einen höheren Stromverbrauch hat.

Zwischengeschalteter Akku gleich Schwankungen aus

Ein Leser macht uns auf das als Workaround beworbene Mission USB Stromkabel aufmerksam, mit dessen Hilfe sich diese Probleme offenbar zuverlässig umschiffen lassen.

Realisiert wird dies durch eine in das Versorgungskabel integrierte Steuerung, die Stromschwankungen vorbeugen und eine dauerhaft konstante und ausreichende Leistung liefern soll. Ein integrierter Akku speichert überschüssig vorhandene Energie, die im Bedarfsfall dann an den Fire TV Stick abgegeben werden kann.

So teuer und groß wie ein Fire TV Stick

Mit 24,99 Euro kostet der Strom-Stick von Mission genauso viel, wie man gerade für den günstigsten Fire TV Stick von Amazon bezahlt. Auf von der Größe her schenken sich die beiden Geräte nichts. Wer sich allerdings an dem ansonsten nötigen externen Netzteil und der zusätzlichen Kabelverbindung zum Fernseher stört, wird diese Einschränkungen wohl gerne in Kauf nehmen.