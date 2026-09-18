Airversa QliQ: Drei Tasten für neun Apple-Home-Aktionen

Der Airversa QliQ ist ein kompakter Schalter mit drei Tasten, der ausschließlich für Apple Home ausgelegt ist. Bei Amazon ist der QliQ mit dem Rabattcode AIRVERSA15 vorübergehend zum Sonderpreis von 29,74 Euro erhältlich. Wir haben den Schalter bereits seit einiger Zeit im Einsatz und nehmen das Angebot zum Anlass für einen Erfahrungsbericht.

Voraussetzung für den Betrieb ist eine Apple-Steuerzentrale mit Thread-Unterstützung in Reichweite, beispielsweise ein HomePod mini. Der Schalter wird direkt in Apple Home eingebunden und anschließend über die Home-App konfiguriert.

Neun Aktionen über drei Tasten

Für jede der drei Tasten lassen sich einfaches, doppeltes und langes Drücken separat belegen, sodass insgesamt neun verschiedene Aktionen zur Verfügung stehen. Wir steuern damit unter anderem die Jalousien im Raum und zwei Garagentore.

Die Tasten selbst haben bislang stets zuverlässig funktioniert. Teilweise wurden Aktionen dennoch erst nach ein bis zwei Sekunden ausgeführt. Solche Verzögerungen kennen wir allerdings generell von per Thread angebundenen Geräten wie Jalousiesteuerungen oder Steckdosen. Lediglich einmal reagierte der QliQ während des Testzeitraums überhaupt nicht mehr. Dieses Problem ließ sich durch einen Neustart des HomePod mini beheben.

Airversa-App bietet zusätzliche Einstellungen

Obwohl die Hersteller-App nicht zwingend benötigt wird, lohnt sich ein Blick darauf. Über die hier vorhandenen zusätzlichen Einstellungen kann man unter anderem festlegen, wie schnell der QliQ bei einfachem oder langem Tastendruck reagiert. Wir haben die entsprechenden Zeiten deutlich verkürzt, wodurch sich die Bedienung direkter anfühlt.

Auch das akustische und haptische Feedback kann angepasst werden. So lässt sich beispielsweise der Signalton deaktivieren und nur die Vibration verwenden. Dadurch bleibt die direkte Rückmeldung auf einen Tastendruck erhalten, ohne dass der Schalter jedes Mal piepst.

Als Fernbedienung oder Wandschalter

Der Schalter liegt gut in der Hand, und die Tasten haben einen angenehmen Druckpunkt. Alternativ zur Nutzung als Handfernbedienung lässt sich der QliQ mit der mitgelieferten Halterung wie ein Wandschalter platzieren. Die Halterung wird mit Klebestreifen befestigt und nimmt den Schalter magnetisch auf. Dank der Magnete haftet der QliQ zudem direkt an Metalloberflächen wie einer Kühlschranktür.

Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku, der über USB-C geladen wird. Airversa gibt eine Laufzeit von bis zu zwei Monaten an. Bei einem Akkustand von weniger als 20 Prozent weist eine rote LED auf das notwendige Nachladen hin.