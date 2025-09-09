Auch mit Disney+ kombinierbar
waipu.tv Perfect Plus und Netflix im Paket günstiger als Netflix allein
Der IPTV- und Video-on-Demand-Anbieter waipu.tv nimmt sein neunjähriges Bestehen (und vermutlich auch den heutigen 9.9.) zum Anlass, sämtliche seiner Angebote um die Hälfte im Preis zu reduzieren. Wie üblich gilt die Aktion allerdings nur für Neukunden oder zumindest Nutzer, die ein neues Konto bei waipu.tv eröffnen.
Die 50 Prozent Rabatt lohnen sich ganz besonders dann, wenn man eines der Kombi-Pakete vom waipu.tv auswählt. Das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv lässt sich entweder mit Netflix oder mit Disney+ kombinieren und hier sind dann nicht nur die günstigen, durch Werbung unterstützten Abo-Varianten, sondern auch die „Vollversionen“ mit Preisnachlass erhältlich.
Kombiniert man beispielsweise das größte Netflix-Paket „Premium“ mit waipu.tv Perfect Plus, so bezahlt man mit 16,74 Euro im Monat weniger, als Netflix Premium selbst schon kostet (19,99 Euro) und bekommt waipu.tv Perfect Plus quasi kostenlos dazu. Das Standard-Abo von Netflix würde ohne Werbung normalerweise 13,99 Euro kosten. Im Verbund mit waipu.tv Perfect Plus fallen nur noch 13,74 Euro im Monat an. Im Verbund mit Disney+ ergeben sich ähnliche Möglichkeiten.
Videodienst mit Online-Recorder
waipu.tv Perfect Plus alleine wird mittlerweile außerhalb sämtlicher Aktionen für 14,99 Euro im Monat angeboten. Als Gegenwert erhält man dann die Möglichkeit, über das Internet (per Browser oder App) auf mehr als 310 TV-Sender zuzugreifen. Über 290 davon werden in HD übertragen. Zudem umfasst die Mediathek von waipu.tv mittlerweile mehr als 40.000 Filme und Serienfolgen zum On-Demand-Abruf.
Ein integrierter Online-Videorekorder erlaubt es den Abonnenten von waipu.tv Perfect Plus, bis zu 150 Stunden Filme und Serien aufzuzeichnen und zum Abruf bereitzuhalten. Die Programmierung der Aufnahmen ist mit wenigen Klicks über die Benutzeroberfläche des Dienstes möglich, dabei besteht auch die Möglichkeit, fortlaufende Serien automatisiert aufzunehmen. Der Zugriff auf waipu.tv und die damit aufgezeichneten Inhalte ist mit bis zu vier Streams gleichzeitig möglich.
Cooles Angebot! Funktioniert Waipu auch in Österreich?
Wichtig zu erwähnen ist aber, dass man bei Waipu IMMER nur die SD Variante des jeweiligen Senders aufnimmt und abspielen kann. So kann man zwar in der Aufnahme hin und her spulen, bei immer größeren Bildschirmdiagonalen macht das aber in SD keinen Spaß. HD gibt es also nur bei Live TV.
Im Gegensatz dazu kann man bei Magenta TV die „echten“ HD Sender aufzeichnen und dann eben aber in der Aufnahme nicht spulen. Muss man wissen, was einem wichtiger ist. Ich habe mich für Magenta entschieden. Dachte nur, es ist ein wichtiger Punkt, der vielen hier nicht klar ist.
Das stimmt so nicht ganz. Denn wie so oft gilt: Es kommt drauf an…
In diesem Fall auf den konkreten Sender und die Sendung, die aufgezeichnet wurde.
Aber willst Du Dir da jedes Mal Gedanken drüber machen? Wie gesagt…wenn man „nur“ einen 55 Zoll TV hat und 3 Meter wegsitzt, ist das eh wurscht. Bei größeren Diagonalen und/oder kürzerer Distanz, würd ich mir das ganz genau überlegen, ob ich mir den Pixelbrei antuen will.
Dann sollte man sich eher gedanken machen ob man sich nicht lieber mal die Bluray holt statt so kaputtkomprimierten streaming quark zu schauen
Das ist doch jetzt ein ganz anderes Fass, was hier aufgemacht wird. Außerdem weiß ich nicht, ob es das Spiel der Deutschen Nationalmannschaft auf RTL statt zeitversetzt gucken, auch auf BluRay gibt. Muss ich mal recherchieren. Merkste selber, ne?!
Allerdings kostet Magenta, wenn man alle Sender von Waipu haben möchte, auch gleich mal 28,- €/mtl.
HD-Aufnahme mit Spulen: Öffentlich-rechtliche Sender
HD-Aufnahmen ohne Spulen: Sender der Pro7Sat1-Familie
SD-Aufnahmen mit Spulen: Sender der RTL-Familie
Es geht auch bei Bestandskunden. Zumindest hat es bei mir ohne Probleme funktioniert.
wie und wo hast du das aktiviert/verlängert?
ich sehe die Option bei mir leider nicht
Hat bei mir auch geklappt! Über die Homepage das Angebot aufrufen, buchen klicken und im Anschluss nicht registrieren, sondern weiter unten über bestehendes Konto einloggen.
@Brotie
Muss der bestehende Vertrag schon abgelaufen sein? Oder wird die Laufzeit an den bestehenden Vertrag verlängert?
Mein Vertrag war seit April abgelaufen.
Bei mir geht es auch
Nur für Bestandskunden OHNE aktives Abo/Paket.
Wenn man schon ein Paket hat, dann kann man zwar wechseln aber das neue Paket wird dann erst nach der Mindestlaufzeit des bisherigen Pakets aktiviert (bei 12 Monatspaketen natürlich doof also Achtung, genau lesen, da steht dann z.B. „Paketwechsel zum 16.08.2026“).
Na wenn das nicht passt. Mein Bundle Waipu und Netflix läuft am 11.9. aus.
Wenn man Waipu.tv mit Netflix nimmt im Monatsabo….und man jederzeit kündigen kann, dann könnten die doch einfach auch kündigen bzw. nach einigen Monaten die Preise wieder erhöhen!?
Diese Aktion gibt es gefühlt seit 10 Jahren mehrfach jährlich. Das ist noch nie passiert. Nie.
Nicht zerdenken. Machen oder lassen.
Angebot gilt nur heute!
Angebot gilt bis 30.09.25
Perfektes Timing! Mein altes, vergünstigtes Waipu/Netflix Abo wäre in einer Woche zu Ende gewesen.
50 % auf alles? Auch die TV-Box? Wenn ja, kaufe ich die sofort.
Aber WaipuTV kann ich nur zu Hause im Heimnetz nutzen. Wenn ich unterwegs bin, funktioniert es nicht, ohne das Heimnetz zu wechseln (was nur alle 30 Tage geht. Oder mache ich was falsch?
Wird Netflix pausiert,wenn man schon ein Abo laufen hat,so wie bei Sky ?