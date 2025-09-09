waipu.tv Perfect Plus und Netflix im Paket günstiger als Netflix allein

Der IPTV- und Video-on-Demand-Anbieter waipu.tv nimmt sein neunjähriges Bestehen (und vermutlich auch den heutigen 9.9.) zum Anlass, sämtliche seiner Angebote um die Hälfte im Preis zu reduzieren. Wie üblich gilt die Aktion allerdings nur für Neukunden oder zumindest Nutzer, die ein neues Konto bei waipu.tv eröffnen.

Die 50 Prozent Rabatt lohnen sich ganz besonders dann, wenn man eines der Kombi-Pakete vom waipu.tv auswählt. Das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv lässt sich entweder mit Netflix oder mit Disney+ kombinieren und hier sind dann nicht nur die günstigen, durch Werbung unterstützten Abo-Varianten, sondern auch die „Vollversionen“ mit Preisnachlass erhältlich.

Kombiniert man beispielsweise das größte Netflix-Paket „Premium“ mit waipu.tv Perfect Plus, so bezahlt man mit 16,74 Euro im Monat weniger, als Netflix Premium selbst schon kostet (19,99 Euro) und bekommt waipu.tv Perfect Plus quasi kostenlos dazu. Das Standard-Abo von Netflix würde ohne Werbung normalerweise 13,99 Euro kosten. Im Verbund mit waipu.tv Perfect Plus fallen nur noch 13,74 Euro im Monat an. Im Verbund mit Disney+ ergeben sich ähnliche Möglichkeiten.

Videodienst mit Online-Recorder

waipu.tv Perfect Plus alleine wird mittlerweile außerhalb sämtlicher Aktionen für 14,99 Euro im Monat angeboten. Als Gegenwert erhält man dann die Möglichkeit, über das Internet (per Browser oder App) auf mehr als 310 TV-Sender zuzugreifen. Über 290 davon werden in HD übertragen. Zudem umfasst die Mediathek von waipu.tv mittlerweile mehr als 40.000 Filme und Serienfolgen zum On-Demand-Abruf.

Ein integrierter Online-Videorekorder erlaubt es den Abonnenten von waipu.tv Perfect Plus, bis zu 150 Stunden Filme und Serien aufzuzeichnen und zum Abruf bereitzuhalten. Die Programmierung der Aufnahmen ist mit wenigen Klicks über die Benutzeroberfläche des Dienstes möglich, dabei besteht auch die Möglichkeit, fortlaufende Serien automatisiert aufzunehmen. Der Zugriff auf waipu.tv und die damit aufgezeichneten Inhalte ist mit bis zu vier Streams gleichzeitig möglich.