Disney+ startet eine Woche früher in Deutschland

Disney+ wird früher als ursprünglich angekündigt in Deutschland zu sehen sein. Die Walt Disney Company hat den Starttermin um eine Woche vorgezogen. Der neue Abo-Dienst wird hierzulande und darüber hinaus auch in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Irland und Großbritannien vom 24. März an verfügbar sein.

Der Euro-Preis für das Abo bleibt unverändert bei 6,99 Euro pro Monat. Wer sich gleich auf ein komplettes Jahr mit Disney einlassen will, bezahlt pauschal 69,99 Euro und damit auf den Monat gerechnet etwas weniger.

Disney+ wird vom Start weg mehr als 500 Filmen und 80 TV-Serien anbieten, darunter neben klassischen Disney-Inhalten insbesondere auch Produktionen von Marvel, Star Wars, Pixar und National Geographic. Star-Wars-Fans freuen sich besonders auf die im vergangenen Jahr gedrehten erste Staffel des „Space-Westerns“ The Mandalorian.

Disney hat neben dem Zugriff über Set-Top-Boxen und Smart-TVs auch eine umfassende Unterstützung für Apple-Geräte angekündigt, so soll der Dienst auf iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV verfügbar und vollständig in Apples „TV-App“ integriert sein. Das Angebot von Disney+ gestattet die gemeinsame Nutzung im familiären Umfeld, hier sind bis zu sieben eigenständige Nutzerprofile und vier gleichzeitige Streams möglich sein. Zudem sind Disney zufolge Downloads auf bis zu zehn Geräte in unbegrenzter Zahl erlaubt.