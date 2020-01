Mac Pro Rack-Variante: Bedienungsanleitung und technische Details

Seit vergangener Woche bietet Apple den Mac Pro 2019 auch als Rack-Version an. Mittlerweile steht auf der Webseite des Herstellers auch die passende Bedienungsanleitung zur Ansicht bereit. Zudem wurden die ersten Rack-Modelle des Mac Pro bereits ausgeliefert. Der Hosting-Anbieter MacStadium freut sich auf Twitter über den Neuzugang.

Exciting day in the @MacStadium data centers. One of these things is not like the others… pic.twitter.com/uiDB9FJbnD

— Brian Stucki (@brianstucki) January 20, 2020