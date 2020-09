Abo-Paket „Apple One“ in iOS 14 erwähnt – Apple sichert sich Domains

Apple wird möglicherweise schon am Dienstag die Verfügbarkeit von Kombi-Abos unter der Bezeichnung „Apple One“ ankündigen. Das Unternehmen hat jetzt auch diverse „Apple One“-Internetadressen reserviert. Bereits in der vergangenen Woche deuteten Referenzen in einer Android-Beta für Apple Music mehr oder weniger eindeutig in diese Richtung.

Mindestens zwölf neue Domains zu „Apple One“ wurden einem Bericht von MacRumors zufolge kurz vor dem Wochenende von Apple registriert. Die Eigentümerinformationen sind zwar nicht abrufbar, doch deuten die Internetadressen auf Name-Server von Apple, ein mehr oder weniger eindeutiges Zeichen für für Eigentümerschaft.

Die folgenden Domain-Namen wurden zum Wochenende von Apple registriert. Es ist nicht anzunehmen, dass diese aktiv genutzt werden, vielmehr scheint sich das Unternehmen die Adressen aus Gründen des Namensschutzes zu sichern:

appleone.audio

appleone.blog

appleone.chat

appleone.cloud

appleone.club

appleone.community

appleone.film

appleone.guide

appleone.host

appleone.space

appleone.tech

appleone.website

In diesen Zusammenhang taucht allerdings auch die Frage auf, wie sich Apple mit der bereits genutzten Adresse appleone.com bzw. der dahinter stehenden Arbeitsvermittlung einigt. Das Unternehmen nutzt die Webseite bereits seit mehreren Jahren aktiv und Apple dürfte kaum rechtlichen Anspruch auf die Übertragung haben.

Auch iOS 14 referenziert auf „Apple One“

An diesem Wochenende sind zudem weitere Referenzen auf ein Angebot namens „Apple One“ aufgetaucht, die ebenfalls deutlich in Richtung Abo zeigen. Der Webseite 9to5Mac zufolge finden sich auch im Quellcode von iOS 14 Textstellen wie „Keep Apple One“ oder „You can unsubscribe from Apple One and keep only what you want“. Damit scheint mehr als eindeutig, dass die Kombi-Abos von Apple vor der Tür stehen.

Es wird erwartet, dass Apple seine Abo-Angebote, darunter Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade und je nach Verfügbarkeit wohl auch Apple News+ mit Preisvorteil zu Paketangeboten schnürt. Bereits im August war aus Insider-Kreisen zu hören, dass das Unternehmen dabei mit Preisnachlässen von 2 bis 5 Euro pro Abo und Monat winken will.