[Vergriffen] Microsoft Office 365 Home: 6-Nutzer-Jahreszugang für 55 Euro

Update: Diesmal ging es schneller als erwartet. Die Lizenzen zum gelisteten Sonderpreis sind bereits vergriffen.

Original-Eintrag: Langjährige Nutzer von Microsoft Office 365 haben sich Ende Februar, Anfang März vermutlich schon im Kalender angestrichen. Rund um den Monatswechsel laufen alljährlich die ersten Sonderaktionen für das Office-Abo ein, so auch in diesem Jahr: Amazon bietet die Jahreslizenz von Microsoft Office 365 Home heute für nur 55 Euro an. Der Straßenpreis liegt sonst bei knapp 70 Euro. Microsoft selbst bietet das Programmpaket regulär für 99 Euro an.

Microsoft Office 365 Home ist quasi die Familienlizenz für das Office-Paket. Bis zu sechs Nutzer können damit die Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook ein Jahr lang auf dem Mac, Windows-PC und auf Mobilgeräten verwenden. Obendrauf gibt es pro Person 1TB Speicherplatz auf Microsoft OneDrive.

Der aktuelle Spezialpreis gilt für den „Aktivierungscode in einer Box“ – für den „Aktivierungscode per Email werden“ hingegen 64,31 Euro fällig (fragt uns nicht…).

Office-Bestandskunden, deren Abo erst in ein oder zwei Monaten auslaufen sollte, können die Codes auch auf Vorrat erwerben und verlängern durch die Eingabe schlicht die Laufzeit aktiver Abos um 12 Monate.

