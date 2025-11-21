Ansonsten Kündigung: Disney+ setzte letzte Preiserhöhung jetzt durch

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ setzt seine im Oktober neu eingeführte Preisstruktur durch und fordert die erhöhten Preise nun auch von Nutzern laufender Abonnements ein. Das Unternehmen verschickt derzeit Mitteilungen, in denen Kunden aufgefordert werden, den geänderten Konditionen zuzustimmen oder eine andere Abo-Stufe auszuwählen.

Erfolgt keine Reaktion, droht Disney das laufende Abonnement nach Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums zu beenden. Für neue Nutzer gelten die höheren Gebühren bereits seit Anfang Oktober. Nun folgen offenbar schrittweise die bestehenden Verträge.

Aktuelle Monatspreise im Überblick

Die Anpassung betrifft sämtliche Angebote. Das werbefinanzierte Modell kostet künftig 6,99 Euro pro Monat. Die werbefreie Standard-Variante liegt bei 10,99 Euro. Für die Premium-Stufe werden 15,99 Euro berechnet. Diese Entwicklung setzt eine jährliche Preissteigerung fort, die seit dem Start von Disney+ in Deutschland zu beobachten ist. Bestandskunden könne sich aussuchen, ob sie den Preiserhöhungen aktiv zustimmen, kündigen oder in eine andere Tarifstufe wechseln.

In der Kunden-E-Mail, über die das Spielemagazin PCGamesHardware zuerst berichtete, heißt es seitens des Streaming-Anbieters:

Wenn du der Preiserhöhung zustimmst, erhöht sich der Preis für dein Abo Disney+ Premium am 19. Dezember 2025 auf 15,99 € pro Monat. Wenn du bis zum 19. Dezember 2025 weder der Preiserhöhung zustimmst noch zu einer anderen Abo-Option wechselst, behalten wir uns das Recht vor, dein Abo zu kündigen.

Erst ab kommendem Abrechnungszeitraum

Unabhängig von der Entscheidung der Nutzer bleibt der Zugang bis zum Ende der laufenden Abrechnungszeitraums bestehen. Erst danach greifen entweder die neuen Preise oder das Abo endet. Disney grenzt die drei Preisstufen jetzt deutlicher voneinander ab und stellt das werbefinanzierte Angebot als günstigste Option heraus.

Zum Deutschlandstart im März 2020 kostete der werbefreie Zugang zu Disney Plus noch 6,99 Euro im Monat. Dieser Betrag entspricht künftig der Gebühr für das inzwischen eingeführte werbefinanzierte Einstiegsabo, das es zum Start des Dienstes noch nicht gab.