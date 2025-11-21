Neue Preisstufen auch für Bestandskunden
Ansonsten Kündigung: Disney+ setzte letzte Preiserhöhung jetzt durch
Der Video-Streaming-Dienst Disney+ setzt seine im Oktober neu eingeführte Preisstruktur durch und fordert die erhöhten Preise nun auch von Nutzern laufender Abonnements ein. Das Unternehmen verschickt derzeit Mitteilungen, in denen Kunden aufgefordert werden, den geänderten Konditionen zuzustimmen oder eine andere Abo-Stufe auszuwählen.
Erfolgt keine Reaktion, droht Disney das laufende Abonnement nach Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums zu beenden. Für neue Nutzer gelten die höheren Gebühren bereits seit Anfang Oktober. Nun folgen offenbar schrittweise die bestehenden Verträge.
Aktuelle Monatspreise im Überblick
Die Anpassung betrifft sämtliche Angebote. Das werbefinanzierte Modell kostet künftig 6,99 Euro pro Monat. Die werbefreie Standard-Variante liegt bei 10,99 Euro. Für die Premium-Stufe werden 15,99 Euro berechnet. Diese Entwicklung setzt eine jährliche Preissteigerung fort, die seit dem Start von Disney+ in Deutschland zu beobachten ist. Bestandskunden könne sich aussuchen, ob sie den Preiserhöhungen aktiv zustimmen, kündigen oder in eine andere Tarifstufe wechseln.
In der Kunden-E-Mail, über die das Spielemagazin PCGamesHardware zuerst berichtete, heißt es seitens des Streaming-Anbieters:
Wenn du der Preiserhöhung zustimmst, erhöht sich der Preis für dein Abo Disney+ Premium am 19. Dezember 2025 auf 15,99 € pro Monat.
Wenn du bis zum 19. Dezember 2025 weder der Preiserhöhung zustimmst noch zu einer anderen Abo-Option wechselst, behalten wir uns das Recht vor, dein Abo zu kündigen.
Erst ab kommendem Abrechnungszeitraum
Unabhängig von der Entscheidung der Nutzer bleibt der Zugang bis zum Ende der laufenden Abrechnungszeitraums bestehen. Erst danach greifen entweder die neuen Preise oder das Abo endet. Disney grenzt die drei Preisstufen jetzt deutlicher voneinander ab und stellt das werbefinanzierte Angebot als günstigste Option heraus.
Zum Deutschlandstart im März 2020 kostete der werbefreie Zugang zu Disney Plus noch 6,99 Euro im Monat. Dieser Betrag entspricht künftig der Gebühr für das inzwischen eingeführte werbefinanzierte Einstiegsabo, das es zum Start des Dienstes noch nicht gab.
War zu erwarten. Dann ciao.
Disney + wird aussterben!
Langsam wird’s echt lächerlich mit den ständigen Preiserhöhungen.
Bye bye ganz einfach
Und dann sind die Anbieter ernsthaft überrascht das illegales Streaming wieder zu nimmt. Wohl verdient.
Ich habe noch Disney+ zusammen mit waipu.tv, schaue immer mal wieder rein, aber fündig werde ich da nicht. Dieser Marvel-Quatsch ist einfach nur nervig und Starwars ist auch schon mehr als ausgelutscht. Würde ich nie einfach so abonnieren; ok ist sowieso Geschmackssache.
Als Streamingdienst würde mich zurzeit eh nur Apple TV interessieren; wenn die neue Staffel 6 von Slow Horses raus ist.
Die Gier kennt keine Grenzen
Habs über Türkei für 3€ im Monat ;)
Noch geht das. Bei Spotify leider nicht mehr :/
Ich auch. Auch da kommt eine Erhöhung.
Wenn keine Preiserhöhung kommt, dann Danke Amazon … mehr CL brauche ich nicht …
Ich muss sagen, dass ich Disney+ nicht so schlecht finde. Anfangs habe ich es auch mehr genutzt. Aber nach nun ca. 10 Monaten hab ich dann auch alles gesehen, was interessant war.
Und eigene, hochwertige Neuproduktionen sind jetzt auch eher selten (große Filmproduktionen sind ja auch eher die Ausnahme 10-15 pro Jahr, wenns hochkommt?)
Dann muss ich mir das für 2026 nochmal überlegen, mit dem Abo. Aber wir sind ja alle frei :)
Gerade gekündigt, reicht mir langsam…
Dann sollten die mal auch anfangen nicht Deutsch Synchronisierten Serien zu Synchronisieren,das nervt nur noch
Das ist mir auch schon aufgefallen zuletzt. Filme und Serien reinknallen, aber dann sind die plötzlich alle ohne Sychronisation. :-(
Habe meine Vertrag auslaufen lassen. Dort läuft nur Müll