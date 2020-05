Disney+ komplettiert „Ice Age“-Reihe

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat mit „Ice Age – Kollision voraus!“ heute die hierzulande beliebte „Ice Age“-Reihe komplettiert und stellt fortan alle fünf Abenteuer des animierten Trios zum direkten Abruf zur Verfügung.

In dem 5. und letzten Teil des Franchise spielt Scrat, die unglückliche Mischung aus Ratte und Eichhörnchen, eine entscheidende Rolle: Die Jagd nach einer flüchtigen Eichel katapultiert ihn in „Ice Age – Kollision voraus!“ in das Weltall, wo er eine Reihe kosmischer Ereignisse auslöst, die die Welt der Eiszeit bedrohen.

In Deutschland hat Disney+ gesondert auf die Verfügbarkeit der kompletten Spielfilm-Serie hingewiesen und erinnert noch mal an die Plots der vier vorangegangenen Abenteuer von Manny, Sid und Diego.