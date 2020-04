Disney+: Die Neuzugänge im Mai 2020

Mit Disney+ ist seit Mitte März ein neues Streaming-Schwergewicht in Deutschland aktiv. Ein großer Teil der frühen Abonnenten dürfte bereits „The Mandalorian“ in ihre Wochenplanung integriert haben – am 1. Mai steht hier die 8. Folge bereit.

Doch das ist längst nicht alles, unten haben wir für euch die vollständige Liste der von Disney für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge hinterlegt. Die kostenlose Probephase könnt ihr über diesen Link anstoßen.

Zu den Highlights im Mai gehören laut Disney+:

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter – National Geographic

Car SOS (Staffel 1-6) – National Geographic

Ice Age – Kollision voraus

Neustart -> Disney Galerie: The Mandalorian

Disney+ – Neue Originals im Mai

Freitag, 1. Mai 2020

Neustart -> Disneys Requisiten – Alle Episoden

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 7: „Sag nochmal ja!”

Ein Tag bei Disney – Episode 22: „Robin Roberts: „Good Morning America“-Co-Moderatorin”

Forky hat eine Frage – „Was ist ein Anführer?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 7: „Thanksgiving”

Küchenhelden – Episode 6: „Schleimig, jedoch vitaminreich”

Marvel’s Hero Project – Episode 7: „Die schillernde Lorelei”

Pixar in real life – Episode 7: „Monster AG: Lachenergie”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 7: „Evolution”

The Mandalorian – „Kapitel 8: Erlösung”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 7: „Fahrräder”

Zugabe! – Episode 7: „Godspell • 1998 • Houston, Texas”

Montag, 4. Mai 2020

Neustart -> Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 1: „Regie”

Freitag, 8. Mai 2020

Finale -> Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 8: „Endlich eine Familie”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 2: „Vermächtnis”

Ein Tag bei Disney – Episode 23: „Joe Hernandez: Betreuung Attraktionen”

Forky hat eine Frage – „Was ist ein Haustier?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 8: „Die Technikprobe”

Küchenhelden – Episode 7: „Jeder kann kochen”

Marvel’s Hero Project – Episode 8: „Der kämpfende Braden”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 8: „Alles kann auf ’nem Ball passieren”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 8: „Wohnmobile”

Zugabe! – Episode 8: „Der Fiedler auf dem Dach • 2001 • Anaheim, Kalifornien”

Freitag, 15. Mai 2020

Neustart -> Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 1: „ Walkothunde & Schafhütehunde”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 3: „Darsteller”

Ein Tag bei Disney – Episode 24: „Stephanie Carroll: Ranch-Mitarbeiterin”

Forky hat eine Frage – „Was ist Käse?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 9: „Premierenabend”

Küchenhelden – Episode 8: „Zum Dahinschmelzen”

Marvel’s Hero Project – Episode 9: „Die strahlende Jayera”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 9: „Unangenehmes”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 9: „Kaffee”

Zugabe! – Episode 9: „Pippin • 1984 • Louisville, Kentucky”

Freitag, 22. Mai 2020

Neustart -> Zenimation (Kurzfilme in OV mit Untertiteln) – Alle Episoden

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 4: „Technologie”

Ein Tag bei Disney – Episode 25: „Ed Fritz: ´Imagineer´ im Bereich Fahrgeschäfte”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 2: „Hunde und Geparden & Begleithunde”

Forky hat eine Frage – „Was ist Lesen?“

Küchenhelden – Episode 9: „Ganz nah dran”

Marvel’s Hero Project – Episode 10: „Der spektakuläre Sidney”

Spark Short: „Loop”

Spark Short: „Out”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 10: „Kosmetik”

Zugabe! – Episode 10: „High School Musical • 2007 • Fish Creek, WI”

Freitag, 29. Mai 2020

Disneys Familiensonntag – Episode 30: „Süßigkeitenständer”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 5: „Spezialeffekte”

Ein Tag bei Disney – Episode 26: „Jerome Ranft: Bildhauer”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 3: „Mascot Dogs & Guide Dogs for Runners (OV-Titel)”

High School Musical: Das Musical: Sing Along – Alle Episoden

Küchenhelden – Episode 10: „Kindheits-Leckerbissen”

Marvel’s Hero Project – Episode 11: „Die faszinierende Tokata”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 11: „Pools”

Zugabe! – Episode 11: „Anything Goes • 1975 • Los Angeles, CA”

Disney+ – Neue Lizenz-Titel im Mai

Freitag, 1. Mai 2020

Car SOS (Staffel 1-6) – National Geographic

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter – National Geographic

Kirby Buckets Ultradimensional (Staffel 1-3)

Kleine Abenteuer mit Chip und Chap (Staffel 1)

Wie man Baseball spielt

Montag, 4. Mai 2020

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars trilogy

Star Wars Resistance (Staffel 1)

Donnerstag, 7. Mai 2020

Plötzlich Prinzessin

Freitag, 8. Mai 2020

TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer

Freitag, 15. Mai 2020

Ice Age – Kollision voraus

Marvel Studios: Expanding the Universe

Star Wars Resistance (Staffel 2)

Donnerstag, 1. Mai 2020

Tron Legacy

Freitag, 22. Mai 2020

Mech-X4 (Staffel 1 & 2)

Nachts im Museum

Freitag, 29. Mai 2020