Disney+ in Österreich: Werbeabo startet im November

Disney+ baut sein Werbegeschäft im deutschsprachigen Raum weiter aus. Ab November führt der Streamingdienst auch in Österreich die Abo-Option „Standard mit Werbung“ ein. Sie ergänzt die bislang angebotenen Varianten Standard und Premium. Preise nennt Disney in der Ankündigung noch nicht.

Für Disney ist der Schritt mehr als eine zusätzliche Tarifstufe. Erstmals sollen Werbekunden in Österreich gezielt innerhalb von Disney+ werben können. Das Unternehmen hebt diesen Punkt ausdrücklich hervor und verbindet ihn mit dem wachsenden Angebot aus Serien, Filmen und Live-Sport.

Österreich bekommt dritten Tarif

Mit dem neuen Werbeabo übernimmt Disney in Österreich ein Modell, das in Deutschland schon länger zum Angebot gehört. Hierzulande kostet „Standard mit Werbung“ derzeit 6,99 Euro im Monat. Die höherpreisigen Varianten bleiben bei klassischen Abrufinhalten zwar ohne Werbeunterbrechungen, vollständig werbefrei sind sie nach der jüngsten Überarbeitung der Bedingungen aber nicht zwingend. Disney erlaubt inzwischen auch dort Werbung vor und nach der Wiedergabe.

Die österreichische Ankündigung macht deutlich, dass Disney mit dem neuen Tarif zwei Ziele verfolgt. Abonnenten erhalten eine weitere Auswahlmöglichkeit, zugleich entsteht erstmals zusätzliches Werbeinventar für den österreichischen Markt. Konkrete Angaben zu Umfang, Häufigkeit oder Platzierung der Werbung macht das Unternehmen nicht.

Werbung wird wichtiger für Disney+

Der Schritt passt zu mehreren Entwicklungen der vergangenen Monate. Disney hatte zuletzt bereits intern über einen kostenlosen Einstieg in Disney+ gesprochen. Dabei ging es um ausgewählte frei zugängliche Inhalte, die voraussichtlich ebenfalls werbefinanziert wären. Eine Entscheidung oder einen Zeitplan dafür gibt es bislang nicht.

Parallel hat Disney die Grenze zwischen „mit Werbung“ und „ohne Werbeunterbrechungen“ neu gezogen. Standard und Premium sollen Filme und Serien weiterhin ohne reguläre Werbeblöcke während der Wiedergabe zeigen. Werbung vor oder nach Inhalten, Sponsoring sowie Werbung bei Live- und Sonderveranstaltungen bleiben jedoch möglich.

Für Österreich steht bislang nur der Start im November fest. Welchen Monatspreis Disney verlangt und ob es weitere Unterschiede zu Standard und Premium gibt, Disney noch offen.