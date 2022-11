ARD Audiothek jetzt auch über die „rote Taste“ verfügbar

Unabhängig davon steht Nutzern von iPhone und iPad natürlich weiterhin die Audiothek-App zur Verfügung. Die ARD Mediathek ist derweil in Version 9.0 erschienen und bereitet ihren Entwicklern zufolge die Einführung von neuen Funktionen vor. Hier läuft ja schon seit geraumer Zeit ein öffentlicher Beta-Test , in dessen Rahmen Nutzer der Anwendung die Weiterentwicklung aktiv unterstützen sollen.

Die ARD bewirbt die Inhalte der Audiothek als große Auswahl an Audiobeiträgen, darunter Hörspiele, Krimis, Podcasts, Comedy, Dokumentationen, Reportagen und Wissensformate. Die Podcasts sind in der Audiothek nach Rubriken oder Sendern sortiert, alternativ lassen sich die Inhalte auch über den sogenannten „Entdeckermodus“ erkunden.

Die ARD Audiothek lässt sich jetzt auch vom TV-Gerät aus nutzen. Die verantwortlichen Sendeanstalten haben das Audioprogramm in ihr HbbTV-Angebot integriert. Der Zugriff darauf kann in gleicher Weise erfolgen, wie dies bei den sonstigen Mediathek-Inhalten der Sender der Fall ist. Nach dem Drücken der roten Taste auf der Fernbedienung steht hier nun zusätzlich auch die Audiothek zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to