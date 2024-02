Digital Cluster Bonn: Gemeinsame Digitalisierung für Bundesbehörden

Wenn ihr die Webseite des neuen Digital Cluster Bonn aufruft, dann sieht diese, je nach Fenstergröße, so aus wie in diesem Screenshot. Die sechs Grafiken der teilnehmenden Bundesbehörden sind riesengroß aufgebläht und nehmen sicher dreimal so viel Platz in Anspruch wie eigentlichen Textinhalte – dies unterstreicht allerdings nur, dass die jetzt eingegangene Kooperation überfällig ist.

Gemeinsam wollen die sechs am Digital Cluster Bonn teilnehmenden Bundesbehörden ihre Zusammenarbeit in nahezu allen Aspekten der Digitalisierung ausbauen und haben diesbezüglich ein Memorandum (PDF-Download) unterzeichnet, das grobe Eckpfeiler der neuen Initiative setzt. Im Digital Cluster Bonn verbunden sind

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

dem Bundesamt für Justiz,

dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,

dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

dem Bundeskartellamt und

der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen.

Die Kooperation soll sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren, um eine effizientere und effektivere Nutzung digitaler Technologien auf nationaler und internationaler Ebene zu gewährleisten. Ein zentraler Punkt der Zusammenarbeit ist der Austausch von Informationen über Entwicklungen im Digitalbereich, die für alle Beteiligten von Bedeutung sind. Dieser Informationsaustausch wird sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene stattfinden und soll ein umfassendes Verständnis der globalen digitalen Landschaft zu gewährleisten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Wissenstransfer, der die Behörden bei der Ausübung ihrer jeweiligen Aufgaben unterstützen soll. Durch diesen Austausch von Expertise und Erfahrungen sollen die Behörden voneinander lernen und ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien verbessern. Dies umfasst auch die gemeinsame Betrachtung von Herausforderungen und Projekten, die sich auf die interne Digitalisierung der Behörden beziehen – also Apps, Web-Anwendungen, Datenbanken etc.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, kommentiert: