Die OpenAI Story ab sofort beim Deutschlandfunk

Der Deutschlandfunk startet mit „Die OpenAI Story“ ein neues sechsteiliges Podcast-Projekt über Aufstieg, Macht und Konflikte rund um das Unternehmen hinter ChatGPT. Alle Folgen stehen ab sofort in der Deutschlandfunk-App und bei ARD Sounds bereit.

Sam Altman: Kontroverser CEO und Gesicht von OpenAI

Auf weiteren Plattformen erscheinen zunächst die ersten beiden Episoden, die übrigen Folgen folgen im Wochenrhythmus.

Produziert wurde die Reihe vom Team der „Peter Thiel Story“. Host und Autor Fritz Espenlaub zeichnet gemeinsam mit Klaus Uhrig, Jasmin Körber und Christian Schiffer nach, wie OpenAI aus einem idealistischen Forschungslabor zu einem der einflussreichsten Unternehmen der KI-Branche wurde. Im Zentrum steht dabei Sam Altman, der OpenAI gemeinsam mit Elon Musk zunächst als gemeinnützige Organisation gründete. Erklärtes Ziel war es damals, eine leistungsfähige künstliche Intelligenz so zu entwickeln, dass sie der Menschheit nutzt.

Der Podcast beschreibt, wie sich diese Ausgangsidee mit dem Start von ChatGPT veränderte. Was zunächst wie ein Testlauf wirkte, entwickelte sich binnen kurzer Zeit zu einem Massenprodukt. Gleichzeitig gerieten etablierte Tech-Konzerne unter Druck, die wirtschaftliche Bedeutung generativer KI nahm zu, und aus dem Forschungslabor wurde ein Unternehmen mit erheblichem politischen und gesellschaftlichen Einfluss.

Ausgezeichnetes Team mit neuer Geschichte

„Die OpenAI Story“ knüpft damit thematisch an die vorige Produktion des Teams an. „Die Peter Thiel Story“ beschäftigte sich mit dem Aufstieg und Einfluss des Tech-Investors Peter Thiel, seinen politischen Netzwerken und der Bedeutung libertärer Ideen im Silicon Valley. Die sechsteilige Reihe kam nach Angaben des Deutschlandfunks bislang auf fast 9 Millionen Abrufe.

Erst vor wenigen Tagen wurde „Die Peter Thiel Story“ beim erstmals vergebenen Deutschen Podcast Award als „Podcast of the Year“ ausgezeichnet und gewann zusätzlich in der Kategorie Doku. Insgesamt wurden bei der Preisverleihung 24 Kategorien vergeben. Eine mehr als 60-köpfige Fachjury hatte die Preisträger aus über 2.000 Einreichungen ausgewählt. Der Deutschlandfunk konnte zudem mit „Kakadu, Der Kinderpodcast“ die Kategorie Kids & Family gewinnen.

Die neue OpenAI-Reihe setzt den Fokus nun auf die Frage, wie technische Entwicklung, wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Kontrolle zusammenhängen. Dabei geht es auch um interne Konflikte, Sicherheitsfragen und die Wirkung von KI-Systemen, die zunehmend menschlich auftreten und emotionale Bindungen erzeugen können. Jede Folge der sechs Episoden ist rund 30 Minuten lang.