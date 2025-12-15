Ab 2026: ARD Sounds ersetzt die ARD Audiothek

Im März 2026 verabschiedet sich die ARD Audiothek. Übernehmen wird dann das neue Audioangebot „ARD Sounds“. Mit dem neuen Namen (der uns irgendwie bekannt vorkommt) geht eine strategische Neuausrichtung einher, die auf veränderte Hörgewohnheiten reagiert.

Immer mehr Menschen nutzen Audioinhalte über Smartphones, vernetzte Lautsprecher und moderne Autoradios. ARD Sounds soll diese Nutzung abbilden und Inhalte zentral bereitstellen. Ziel ist es, die Vielfalt öffentlich-rechtlicher Audioangebote übersichtlicher zugänglich zu machen und insbesondere jüngere Zielgruppen zu erreichen.

Die neue Plattform wird Live Radio, Podcasts, Hörspiele und Sportübertragungen an einem Ort vereinen. Statt einzelner Anwendungen für unterschiedliche Sender setzt die ARD auf eine gemeinsame technische Basis. Das vereinfacht die Suche nach Inhalten und ermöglicht eine einheitliche Bedienung über verschiedene Geräte hinweg.

Ein Portal statt 40 Radio-Apps

Ausgangspunkt der Entwicklung war vor acht Jahren eine reine Sammlung von Wortinhalten. Inzwischen hat sich das Angebot deutlich erweitert. ARD Sounds soll diese Entwicklung widerspiegeln und als täglicher Begleiter dienen. Nachrichtenformate, Gesprächssendungen, dokumentarische Podcasts und Live Sportübertragungen werden gleichberechtigt angeboten. Personalisierte Empfehlungen helfen dabei, neue Inhalte zu finden, ohne den Überblick zu verlieren.

Ein zentrales Element ist die Integration der bislang eigenständigen Apps von mehr als vierzig ARD Radiosendern. Nutzerinnen und Nutzer finden ihre Programme künftig in einer Anwendung. Ergänzt wird dies durch einen einheitlichen Audioplayer sowie Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit den Sendern während laufender Programme.

Radio, Podcasts und Livestreams

Der Start von ARD Sounds erfolgt als Update der bestehenden Audiothek-App. Die Umstellung der einzelnen Radio Apps ist schrittweise geplant, begleitet von einem Onboarding, das den Wechsel erleichtern soll. Technisch baut ARD Sounds auf derselben Grundlage wie die ARD Mediathek auf.

Bereits integriert sind Angebote der Deutschlandfunk Programme. Mit dem Start von ARD Sounds soll zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem ZDF folgen. Mehrere bekannte Podcasts aus dem ZDF Umfeld werden dann ebenfalls über die Plattform abrufbar sein.

Der Relaunch wird vom ersten ARD Sounds Festival begleitet.