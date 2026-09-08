Die neue Sonos-App startet: Lautstärke lässt sich jetzt drehen

Sonos verteilt heute Sonos 27, die neue Version seiner App für iPhone und iPad. Die Aktualisierung bringt die zuletzt vorbereitete neue Navigation nun schrittweise zu allen Nutzern und ergänzt mehrere Bediengesten. Auf iPad und iPhone fällt vor allem eine neue Methode zur Lautstärkeregelung auf: Zwei Finger auf dem Display bewegen einen virtuellen Drehregler.

Die Geste funktioniert auf jedem Bildschirm der Sonos-App und verändert die Lautstärke des aktuell ausgewählten Raums beziehungsweise der aktiven Gruppe. Daneben lassen sich Titel durch Wischen nach rechts zur laufenden Wiedergabeliste hinzufügen. Ein Herunterziehen aktualisiert die Inhalte der Startseite.

Neue Navigation wird zum Standard

Sonos verabschiedet sich zugleich vom bisherigen Schalter für die verbesserte Navigation. Die neue Oberfläche mit klassischen Tabs wird innerhalb des kommenden Monats schrittweise zum Standard. Ergänzend gibt es eine neue Lautstärkeanzeige sowie Optionen zum Sortieren und Ausrichten der Produkte.

Auch an mehreren kleineren Stellen hat Sonos nachgebessert. Verbundene Musikdienste lassen sich neu anordnen, Einträge aus der zuletzt abgespielten Musik können gelöscht und Gruppen im Gruppierungsmenü sortiert werden. Ein Tipp auf Künstler oder Album innerhalb der Wiedergabeansicht öffnet direkt die zugehörigen Detailseiten. Auf dem iPad nutzt die App zudem größere Displays besser aus.

Portable Boxen werden zu Rear-Lautsprechern

Die Aktualisierung folgt nur wenige Wochen nach der Rückkehr der Sperrbildschirm-Steuerung und passt damit zur angekündigten Strategie, die Sonos-App künftig eher mit kleineren fortlaufenden Änderungen als mit einem weiteren großen Umbau weiterzuentwickeln.

Mit Version 89.0 startet zudem eine der bereits für Sonos 27 angekündigten Funktionen. Zwei kompatible portable Lautsprecher lassen sich vorübergehend als rückwärtige Surround-Lautsprecher für unterstützte Soundbars einsetzen. Nach dem Film können die Geräte wieder an ihren üblichen Platz zurückkehren.

Neu integriert wird außerdem der Sonos Ace Ultra. Nach der Verknüpfung mit dem Sonos-System lässt sich Audio über WLAN an den Kopfhörer übertragen und zwischen persönlicher Wiedergabe und den Lautsprechern wechseln.



Sonos aktualisiert parallel auch die Systemsoftware auf Version 97.1-80312. Sie aktiviert unter anderem die dynamischen Rear-Surrounds, erweitert den Sonos Move um Unterstützung für den Sonos Line-In Adapter beziehungsweise Combo Adapter und ergänzt Sonos 27mcp. Unter iOS kommen darüber hinaus neue Kurzbefehle für Nachtmodus und Sprachverbesserung bei Heimkino-Produkten hinzu.

Ab 29. September: Ace Ultra und Beam Ultra

Produkthinweis Sonos Beam Ultra Soundbar (Schwarz) 699,00 EUR