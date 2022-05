Die neue Saugroboter-Referenz: Roborock S7 MaxV Ultra im Einsatz

Das Unternehmen Roborock stellt die nach Meinung vieler Anwender empfehlenswertesten Saugroboter her. Auch wir gehen hier mit. So ist der immer mal wieder für 350 Euro erhältliche Roborock S5 Max als Allrounder schon länger unsere Basis-Empfehlung im Freundes- und Familienkreis.

Jetzt hat der für seine überdurchschnittlich gute Navigation bekannte Hersteller sein neues Flaggschiff, den S7 MaxV in den deutschen Markt eingeführt. Begleitet vom Empty Wash Fill Dock auch mit zugehöriger Premium-Docking-Station erhältlich. Wir haben das High-End-Modell genauer unter die Lupe genommen.

Bevor wir jedoch unsere Eindrücke schildern, müssen wir ein wenig mit der Nomenklatur aufräumen – bei den ganzen Bezeichnungen unter denen der neue Vorzeige-Roboter verkauft wird blickt sonst niemand mehr durch.

Ein Roboter, drei Variationen

Der neue S7 MaxV ist eine Weiterentwicklung des Roborock S7 (inklusive der aktiv vibrierenden Wischfunktion) besitzt allerdings eine zusätzlich integrierte Kamera an und ist als erster Roboter kompatibel mit dem neuen Empty Wash Fill Dock, das sich um die Reinigung des Wischlappens, die Bereitstellung von Frischwasser, das Abpumpen von Schmutzwasser und das Leersaugen des vollen Staubtanks kümmert.

Alleine wird der neue Roboter mit der Bezeichnung Roborock S7 MaxV verkauft. Zusammen mit dem Empty Wash Fill Dock nennt sich das Modell S7 MaxV Ultra. Wer auf die automatische Putzlappen-Reinigung und die Verwaltung von Frisch- und Schmutzwasser verzichten kann, allerdings dennoch eine Absaugstation mit dem S7 MaxV nutzen möchte, der kann zum Modell mit der bereits vom S7 bekannten Auto Entleerungsstation greifen und besitzt dann einen so genannten Roborock S7 MaxV Plus. Die Markt-Preise der drei Variationen liegen bei MediaMarkt:

Mitarbeit massiv reduziert

Wir haben uns den Roborock S7 MaxV Ultra, also das Modell mit Empty Wash Fill Dock angeschaut und damit einen Saugroboter kennengelernt, der so gut wie kein Mitwirken mehr von seinen Besitzern voraussetzt.

Dies betrifft nicht nur das Auffüllen des im Roboter verbauten Wassertanks (dieser wird selbstständig vom Frischwasser-Vorrat aus dem Dock aufgefüllt) sondern auch die Vorarbeit in den eigenen vier Wänden.

Kamera mit hervorragender Objekterkennung

Mussten Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer und Flur vor den abendlichen Saugroboter-Einsatz bislang stets (zumindest grob) aufgeräumt werden, verzeiht das neue Kameramodul des S7 MaxV nahezu alle Objekte, die sich noch auf dem Boden der abzusaugenden Zimmer befinden.

Von Kabeln über Spielzeug bis hin zur temporär abgestellten Päckchen und Paketen werden neue Hindernisse mit Bravour umfahren, mit Foto in den Raumkarten verzeichnet und bestimmten Objektkategorien zugeordnet. Hundehalter freuen sich darüber, dass der S7 MaxV sogar ein Hunde-Malheur erkennen kann und diesem selbstständig ausweicht.

Auch die Nassreinigung setzt kein Mitwirken mehr voraus. Ist der Frischwassertank gefüllt, kümmert sich der neue Roborock S7 MaxV nicht nur darum, dass der eigene Wasservorrat stets ausreichend gefüllt ist, sondern benetzt auch seinen Wischlappen in etwas über zwei Minuten selbstständig. Die Konkurrenz setzt hier nahezu durchgängig den manuellen Eingriff des Besitzers voraus.

Anders als beim Absaug-Zyklon des S7 MaxV Plus landet der Staub beim S7 MaxV Ultra nach beendeter Reinigungsfahrt im Staubbeutel des Empty Wash Fill Dock, der je nach Verschmutzungsintensität und Wohnungsgröße alle zwei Monate ausgetauscht werden sollte. Hier lässt sich der aktuelle Füllstand jederzeit mit dem kurzen Anheben der Schutzklappe prüfen.

Keine Ergebnis-Bestätigung mehr

An dieser Stelle dürfen wir einen kleinen Kritikpunkt unterbringen, der für viele Anwender wahrscheinlich nur schwer nachzuvollziehen ist, uns aber mehrfach auffiel. Die Nutzung einer Absaugstation mit integriertem Staubsaugerbeutel sorgt dafür, dass das befriedigende Gefühl ausbleibt, wenn der immer wieder erstaunlich volle Staubbehälter nach vollendeter Wohnungstour geleert wurde. Dieses bestätigte bislang auch verlässlich, wie sinnvoll die Anschaffung eines Saugroboters gewesen und wie überfällig die letzte Fahrt durch die Wohnung wieder war.

Beim S7 MaxV Ultra muss jedoch weder ein Blick auf den Inhalt der Absaugstation geworfen, noch will ein Staubtank von Hand entleert werden. Dies ist zwar deutlich komfortabler als alle Roboter-Konkurrenten die wir bislang im Einsatz hatten, führt jedoch zu einer gewissen Ahnungslosigkeit über den Erfolg der letzten Tour und rechtfertigt die Anschaffung nicht automatisch mehr nach jeder Nutzung. Ein tolles Feature für Hausstaub-Allergiker und kein Problem für Saugroboter-Experten, aber nicht unbedingt der beste Einstieg in die Wohnungsreinigung mit einem Roboter-Helfer.

Videotour- und -telefonie bei Bedarf

Entsprechend empfiehlt sich der S7 MaxV Ultra auch nur wenn man bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Modellen gemacht hat und die eigene Mitwirkungspflicht noch weiter reduzieren möchte beziehungsweise auf Zusatzfunktion wie die sogenannte Remote-Anzeige scharf ist. Die Videotelefonie-Option erlaubt nicht nur das „Mitfahren“ bei den Reinigungsfahrten des Saugroboters, wer will kann den Sauger auch aus der Ferne an beliebige Orte in der Wohnung steuern und so kurz nach dem Rechten sehen. Vielleicht um zu überprüfen, dass der Wasserhahn in der Waschküche nicht angelassen wurde.

Zudem kann eine bidirektionale Audio-Verbindung aufgebaut werden, die das Telefonat mit in der Wohnung anwesenden Personen gestattet. Ein witziges Feature, dass einmal aktiviert jedoch dazu führt, dass der Sauger seine Umgebung alle 20 Sekunden vor der aktivierten Kamera warnt. Hier hätten wir uns eine Möglichkeit gewünscht die Audio-Warnungen auch ausschalten zu können.

Perfekte App-Begleitung

Die über die Jahre immer besser gewordene Roborock-App erlaubt den direkten Zugriff auf alle Funktionen des S7 MaxV Ultra und gestattet unter anderem festzulegen, in welchen Intervallen der Wischlappen gereinigt werden soll, wie intensiv die Nassreinigung ausfallen und wo genau geputzt werden soll. Zudem können eigene Programme angelegt werden, die etwa die gezielte Nassreinigung eines Zimmers vorsehen und sich planen oder je nach Bedarf abrufen lassen.

Habt ihr den S7 MaxV Ultra einmal durch die gesamte Wohnung fahren lassen, stellt die Anwendung eine nach Zimmern gegliederte Karte bereit, die die manuelle Raumreinigung zulässt, Teppiche erkennt (auf denen der Wischlappen im Nassreinigungsbetrieb entsprechend angehoben wird) und Hindernisse verzeichnet, die während der Reinigungstour umfahren werden mussten.

Preisintensive Komfort-Lösung

Damit wollen wir einen Strich unter unseren Einsatz des S7 MaxV Ultra ziehen und ein grobes Fazit wagen: Roborock zielt mit seinem neuesten Gerät auf Anwender, die in ihrem Haushalt schon mehrere Jahre auf Saugroboter setzen und genau wissen, in welchen Bereichen das aktuelle Modell momentan noch hinter den Vorstellungen eines perfekten Reinigungsroboters hinterher hängt. Der S7 MaxV Ultra nähert sich diesem Ideal dann nahezu perfekt an und lässt fast kein Verbesserungspotenzial mehr erkennen.

Doch richtig wertschätzen lässt sich der S7 MaxV Ultra nur, wenn man die Einschränkungen weniger umfangreicher Modelle bereits kennengelernt hat. Erst dann kommt die automatische Wischlappenreinigung, die Hinderniserkennnung, die über die Jahre hinweg perfektionierte Roborock-App und die souveräne Navigation wirklich zur Geltung.

Beim S7 MaxV Ultra muss nur noch Schmutzwasser- und Frischwassertank im Blick behalten (dabei hilft die App) sowie alle 2-3 Monate der Staubbeutel ersetzt werden.

Eine bequeme All-In-One-Lösung, die jedoch nicht günstig ist. Für den Saugroboter allein müssen 699 Euro auf den Tisch gelegt werden. Kommt das Empty Wash Fill Dock mit hinzu landet man bei einem finalen Paket-Preis von 1400 Euro. Dies ist ein happiger Betrag, versorgt euch dafür jedoch auch mit der derzeit wohl besten am Markt erhältlichen Lösung zur intelligenten Wohnungsreinigung.

Roborock S7 MaxV Ultra: DatenBlatt