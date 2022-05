Netatmo Wetterstation und weitere Smarthome-Geräte im Preis reduziert

Die mit HomeKit kompatible Netatmo Wetterstation ist erstmals seit längerer Zeit wieder mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Im Rahmen der heute bei Amazon gestarteten Smarthome-Rabatte gibt es das Starterkit vorübergehend für 116 Euro. Auch einzelne Zusatzmodule sowie Regen- und Windmesser werden vergünstigt angeboten.

Die Bezeichnung „Wetterstation“ wird dem Leistungsumfang des Zubehörs eigentlich nicht gerecht. Zwar erfasst der Außensensor der Netatmo-Station auch klassische Wetterdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, das ebenfalls im Basis-Lieferumfang enthaltene Innenmodul kann zusätzlich zu diesen Daten für Innenräume allerdings noch Messwerte zur Luftqualität und dem Lärmpegel innerhalb der Wohnung ergänzen. So kann euch die Station beispielsweise per Push-Mitteilung daran erinnern, mal wieder zu lüften oder auf außergewöhnliche Schwankungen der erfassten Werte aufmerksam machen. Die Luftqualität wird grob auch farbkodiert durch das Aufleuchten einer LED an der Basisstation angezeigt, sobald man diese berührt, um eine manuelle Messung durchzuführen. Sämtliche Messwerte lassen sich auch per Webbrowser abrufen, im Demo-Modus kann man den Leistungsumfang hier einsehen.

Wie man die Push-Mitteilungen in der Netatmo-App konfiguriert, haben wir hier ausführlich erklärt. Alternativ kann auch HomeKit direkt über die von Netatmo erfassten Daten informieren. So werden die von der Netatmo-Wetterstation erfassten Daten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid und die Luftqualität auch direkt in der Home-App angezeigt. Lediglich mit den Daten der als Zubehör erhältlichen Netatmo-Sensoren Regenmesser und Windmesser kann HomeKit nichts anfangen, dies liegt allerdings an entsprechenden Funktionsbeschneidungen seitens Apple. Wer einen Alarm bei Regenbeginn oder starkem Wind haben will, muss die entsprechenden Meldungen zumindest bislang noch wie oben beschrieben über die Netatmo-App konfigurieren.

Auch Netatmo-Türklingel und Echo Dot günstiger

Neben der Wetterstation gibt es im Rahmen der aktuellen Smarthome-Aktion von Amazon auch weitere Netatmo-Produkte wie etwa die Video-Türklingel des Herstellers sowie HomeKit-Geräte von anderen Herstellern zu vergünstigten Preisen.

Damit verbunden auch gleich noch der Hinweis auf die Sonderpreise für den Alexa-Lautsprecher Echo Dot 4. Hier sinkt der Einzelpreis mit dem Aktionscode DOTUPGRADE auf 26,99 Euro und mit dem Code 2ECHODOT4 bekommt man zwei Echo Dot 4 gemeinsam für nur 49,98 Euro. Kontrolliert in diesem Zusammenhang allerdings, ob die Sonderpreise beim Echo Dot auch für euer Kundenkonto gelten. Der Endpreis wird nach Eingabe der Aktionscodes vor Kaufabschluss an der Amazon-Kasse angezeigt.