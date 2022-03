Panorama von Bowers & Wilkins: Neue Dolby Atmos Soundbar startet

Mit dem Fernseher wird die Panorama 3 per HDMI-Kabel mit einem vorhandenen ARC/eARC-Port verbunden und nimmt Inhalte von Mobilgeräten per AirPlay 2 oder aptX Adaptive Bluetooth entgegen. Zudem unterstützt die Panorama-Soundbar die offizielle Bowers & Wilkins-App , die den direkten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Deezer, Qobuz, SoundCloud, TIDAL und TuneIn ermöglicht.

Ausgestattet mit einer Dolby-Atmos-Zertifizierung verspricht die Panorama 3 einen „ausfüllenden Raumklang“ und setzt bei einer Länge von 121 Zentimeter auf eine vergleichsweise flache Bauform. Die Soundbar kommt auf lediglich 6,5 Zentimeter in der Höhe, sowie 14 Zentimeter in der Tiefe.

Der auf Audio-Komponenten im Premiumbereich spezialisierte Anbieter Bowers & Wilkins hat mit der Panorama 3 eine neue Soundbar für das Wohnzimmer vorgestellt, die in ihrem Inneren insgesamt 13 einzelne Lautsprecher verbaut und diese in einer 3.1.2-Konfiguration zur Verfügung stellt.

