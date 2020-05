„Die Fraggles: Rock On“ komplett mit dem iPhone 11 gefilmt

„Die Fraggles: Rock On“ lässt die in den 1980er-Jahren erfolgreiche TV-Serie „Fraggles“ auf Apple TV+ wieder auferstehen. Mit der Jim Henson Company zeichnet die Firma des mittlerweile verstorbenen Fraggles-Erfinders Jim Henson, aus dessen Feder auch die Muppets und die Sesamstraße stammen, für die Prodktion verantwortlich. Besonders interessant ist dabei, dass die nun auch in Deutschland verfügbaren Mini-Episoden allesamt mit dem iPhone gefilmt wurden.

Apple zufolge sorgten die Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 für außergewöhnliche Bedingungen bei der Produktion der Serie. So wurden die Episoden der ersten Staffel von den quer über die USA verstreuten Mitarbeitern des Produktionsteams jeweils zuhause eingespielt, als Kamera kam dabei das iPhone 11 zum Einsatz. Passend dazu liest sich auch die Inhalsangabe der ersten Staffel:

Auch wenn sich die Fraggles in getrennten Höhlen aufhalten, haben sie gemeinsam Spaß. Mit Geschichten und Lieder zeigen sie, dass wir alle miteinander verbunden sind.

Die Neuauflage bringt ein Wiedersehen mit den altbekannten Charakteren Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley und Onkel Matt. In Deutschland bietet Apple jetzt die ersten drei Folgen der Serie über Apple TV+ an.