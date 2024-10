Die November-Neuheiten bei Paramount+

Paramount+ hat seine Programmerweiterungen für den kommenden Monat veröffentlicht. Zu den Highlights im November dürfte die neue Serie „Landman“ mit Demi Moore und dem insbesondere aus „Fargo“ bekannten Billy Bob Thornton gehören.

Freunde von Fantasy-Geschichten finden vielleicht mit „IF: Imaginäre Freunde“ ansprechende Unterhaltung und mit „Andrea lässt sich scheiden“ hat Paramount im November auch eine neue deutsche Produktion im Programm.

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Ab 8. November – Kids & Family – Staffel 1B

Aus dem Universum des Mutant Mayhem-Films erkundet die brandneue Paramount+-Originalserie die Abenteuer von jedermanns Lieblings-Pizza-liebenden Helden, die aus der Kanalisation auf die Straßen von New York City auftauchen. Leo, Raph, Donnie und Mikey werden mit neuen Bedrohungen konfrontiert und tun sich mit alten Verbündeten zusammen, um sowohl das Teenagerleben als auch die Schurken zu überleben, die in den Schatten des Big Apple lauern.

IF: Imaginäre Freunde

Ab 15. November – Fantasy, Comedy – Film

Eines Tages entdeckt ein Mädchen , dass sie die Fantasie-Freunde ihrer Mitmenschen sehen kann und schließt Freundschaft mit ihrem ungewöhnlichen Nachbarn, Ryan Reynolds.

PAW Patrol

Ab 15. November – Kids & Family – Staffel 10+11

Paw Patrol folgt den Abenteuern des 10-jährigen Ryder und seinem Rudel von 6 einzigartig talentierten, gut ausgerüsteten und sehr liebenswerten Rettungshunden. Im Lookout auf einem Hügel über der Adventure Bay leben, spielen und retten Ryder und die Paw Patrol oft den Tag!

Spongebob Schwammkopf

Ab 15. November – Kids & Family – Staffel 15

SpongeBob Schwammkopf, der gelbestes Meeresschwamm, lebt in den Tiefen des Ozeans in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Zusammen mit seinem Kumpel, dem rosa Seestern Patrick, erlebt er die verrücktesten Abenteuer.

Landman

Ab 18. November – Drama, Western – Staffel 1

Landman spielt in den so genannten Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Erzählung über die Suche nach dem Glück in der Welt des Öl-Business‘. Basierend auf dem 11-teiligen Podcast Boomtown, handelt Landman von Draufgängern und unberechenbaren Milliardären, die einen Wirtschaftsboom auf Kosten von Klima, Wirtschaft und Geopolitik anheizen.

Transformers: EarthSpark

Ab 29. November – Kids & Family – Staffel 3

Ein Jahr später treten die Autobots und Terraner gegen die Decepticons an, um die Splitter des Embersteins einzusammeln, bevor die Geheimnisse, die unter ihrer verschlafenen Stadt begraben sind, wieder auftauchen und Chaos verursachen.

Andrea lässt sich scheiden

Ab 29. November – Drama, Comedy – Film

Der Film mit Birgit Minichmayr in der Hauptrolle erzählt die Geschichte der Landpolizistin Andrea, die sich scheiden lässt und Kriminalkommissarin in der Stadt werden will. Aber nach einer Geburtstagsparty gerät ihr betrunkener Mann vor ihr Auto und Andrea begeht Fahrerflucht.

Weitere November-Neuzugänge bei Paramount+