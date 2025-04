Apple baut um: Noch weniger Verantwortung für KI-Chef Giannandrea

Der einst von Google abgeworbenen KI-Chef Apples, John Giannandrea, ist angezählt. Nachdem Apple Giannandrea erst vor wenigen Wochen aus der Verantwortung für die Sprachassistenz Siri gelöst hat, verliert Giannandrea nun offenbar auch die Aufsicht über das Robotik-Team Cupertinos.

Kam von Google zu Apple: KI-Chef John Giannandrea

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg ordnet Apple seine gesamte KI-Abteilung neu. Statt unter John Giannandreas Aufsicht wird das Robotik-Team künftig unter der Leitung von Hardware-Chef John Ternus arbeiten.

Siri wurde bereits im März aus Giannandreas Bereich herausgelöst und Mike Rockwell übergeben, der zuvor für die Apple Vision Pro verantwortlich war. Nach Einschätzung von Insidern wolle Apple damit seine KI-Strategie neu ausrichten und technische Grundlagen stärker vom Produktgeschäft trennen.

Robotik-Team soll neue Gerätekategorie vorbereiten

Das Robotik-Team soll derzeit neue Geräte entwickeln, die KI-Funktionen mit beweglichen Komponenten verbinden. In Arbeit sei unter anderem ein stationärer Roboter, mit einem beweglichen Display – ifun.de berichtete. Auch mobile Varianten wie Haushaltsroboter mit FaceTime-Kapazitäten würden intern zumindest diskutiert.

Geleitet wird das Team von Kevin Lynch, der bereits an der Apple Watch und am inzwischen eingestellten Autoprojekt Apples beteiligt war. Durch die Verlagerung in die Hardware-Abteilung sollen Entwicklung und Produktion enger verzahnt werden.

Interne Kritik an KI-Fortschritten bei Apple

Giannandrea, 2018 von Google zu Apple gewechselt, bleibt zwar für zentrale KI-Modelle zuständig, hat aber zuletzt mehrere Projekte und Hunderte Mitarbeiter an andere Führungskräfte verloren.

Verzögerungen bei Siri und eine verhaltene Resonanz auf die „Apple Intelligence“ getaufte KI-Offensive Apples hätten im Unternehmen für Unmut gesorgt. Beobachter sehen in der aktuellen Neuordnung einen möglichen Schritt in Richtung eines weiteren Umbaus der KI-Abteilung.