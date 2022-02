Diagnose- und Reparaturoptionen für M1-Macs im Überblick

Was nur weniger Mac-Besitzer wissen, ist dass man an diesem Punkt durch Drücken und Halten der Tastenkombination Befehlstaste (⌘)-D eine umfangreiche Diagnose anstoßen kann, nach deren Abschluss im besten Fall die Meldung „Keine Probleme gefunden“ erscheint, oder ihr aber durch einen der diversen Fehlercodes von Apple auf eventuelle oder bereits verifizierte Probleme hingewiesen werdet.

Bei neuen MacBooks ist der Ein-/Ausschalter in die Taste mit dem Fingerabdrucksensor integriert. Haltet diese also gedrückt, bis ihr ein Fenster mit den Startoptionen beziehungsweise das Zahnradsymbol mit der Bezeichnung „Optionen“ seht. Von hier an setzt sich die Reise nun in verschiedenen Richtungen fort.

Mit der M1 Mac Recovery Map hat Howard Oakley eine gleichermaßen informative wie interessante Grafik der diversen Startoptionen von Macs mit Apple-Prozessoren veröffentlicht. Wir haben ja in der Vergangenheit schon darauf hingewiesen, dass hier die klassischen Tastenkombinationen nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern man stattdessen mit gedrückter Einschalttaste in die verschiedenen Diagnose- und Wiederherstellungsoptionen startet.

