Videokonferenz-Tool Zoom aktiviert erneut ungefragt das Mikrofon

Mit macOS Monterey hat Apple die bereits vor anderthalb Jahren unter iOS eingeführte Statusanzeige für das Mikrofon auf den Mac gebracht. Ein orangefarbener Punkt leuchtet jetzt immer dann am rechten Rand der Menüleiste, zwischen den Symbolen für das Kontrollzentrum und der Uhrzeit auf, wenn das integrierte Mikrofon von einer Anwendung auf dem Mac verwendet wird.

Diesem Hinweis war es zu verdanken, dass Nutzer der Videokonferenz-Software Zoom vergangenen Dezember darauf aufmerksam wurden, dass die Mac-Version des Programms offenbar auch dann auf das Mikrofon zugegriffen hat, wenn die Anwendung eigentlich nur im Hintergrund geöffnet war und kein aktives Telefonat geführt wurde. Laut Zoom wurde dieser Fehler mit dem Update der Zoom-App auf Version 5.9.1 behoben. Die Beschreibung der Ende Dezember veröffentlichten Aktualisierung las sich dann auch so formuliert, als sei lediglich das Licht aktiviert worden, nicht aber der Audiostream des Mikrofons abgegriffen worden:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Mikrofon-Anzeige ausgelöst wurde, wenn man sich nicht in einem Meeting unter macOS Monterey befand.

Was genau da im Hintergrund passiert, wissen wir nicht, behoben ist das Problem aber keinesfalls. So melden Nutzer auch unter der aktuellen Version von Zoom den gleichen Effekt. Die Mikrofon-Warnleuchte und das Kontrollzentrum unter macOS Monterey zeigen an, dass Zoom auch dann auf das Mac-Mikrofon zugreift, wenn man sich nicht in einem Videoanruf befindet.

Zoom-App löschen und Webversion verwenden

Nachdem Zoom über die vergangenen Monate hinweg bereits mehrfach für schlechte Schlagzeilen in Sachen Datenschutz gesorgt hat – unter anderem hatte eine Schwachstelle in der Videokonferenz dafür gesorgt, dass Apple ein Notfall-Update für den Mac verteilt hat – rücken die erneuten Probleme die verantwortlichen Entwickler kaum in ein besseres Licht. Die Empfehlung aus Entwickler- und Sicherheitskreisen lautet einmal mehr, auf die Installation der Zoom-App zu verzichten, und den Dienst wenn nötig ausschließlich über den Browser zu verwenden.