Apple TV+: Premiere von „Essex Serpent“ und deutscher Trailer für „Teheran“

Tamar ist eine Hackerin und Agentin des Mossad, die unter falscher Identität in Teheran eingeschleust wurde, um bei der Zerstörung des iranischen Atomreaktors zu helfen. Doch als die Mission scheitert, muss Tamar einen Einsatz planen, der alle in Gefahr bringt, die ihr wichtig sind.

Darüber hinaus hat Apple den offiziellen Trailer für die zweite Staffel der Actionserie „ Teheran “ jetzt auch in einer deutschen Version veröffentlicht. Die neuen Folgen starten am 6. Mail auf Apple TV+.

Mit „Die Schlange von Essex“ startet am 13. Mai eine auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Perry basierende historische Dramaserie auf Apple TV+. Die Verfilmung mit Claire Danes und Tom Hiddleston in den Hauptrollen hat nun vorab ihre Weltpremiere in London gefeiert.

Insert

You are going to send email to