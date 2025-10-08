Fußball-WM 2026: ARD und ZDF zeigen 60 Spiele live

ARD und ZDF haben sich mit der Deutschen Telekom über eine Kooperation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verständigt. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden insgesamt 60 Partien des Turniers übertragen, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

Gezeigt werden unter anderem alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung sowie die Eröffnungspartie, die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel. Darüber hinaus sind ergänzende Inhalte zu allen 104 Turnierspielen über die Senderplattformen vorgesehen. Dies betrifft auch die Hörfunk-Berichterstattung.

Die Rechte wurden über die gemeinsame Sportrechteagentur SportA organisiert. Die vertragliche Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Gremien bei ARD und ZDF. Die Vereinbarung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei der kommenden Weltmeisterschaft erstmals mehr als 100 Spiele geplant sind. Eine breite Verfügbarkeit wichtiger Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen soll dennoch sichergestellt werden.

Auch Spiele der EURO 2028 gesichert

Neben der Weltmeisterschaft 2026 betrifft die Vereinbarung auch die Europameisterschaft 2028, die in Großbritannien und Irland stattfinden wird. Hier erhalten ARD und ZDF die Live-Rechte für 34 von insgesamt 51 Spielen. Dazu zählen neben dem Eröffnungsspiel, dem Halbfinale und dem Endspiel auch alle Einsätze der deutschen Mannschaft. Die übrigen Spiele werden im Rahmen eines kostenpflichtigen Angebots über die Telekom ausgestrahlt, die dafür entsprechende Rechte von SportA übernommen hat.

Mit der getroffenen Regelung setzen die beteiligten Sender ihre bestehende Zusammenarbeit mit der Telekom fort. Angesichts steigender Rechtekosten und eines wachsenden Turnierumfangs sehen die Beteiligten in gemeinsamen Lizenzmodellen offenbar die tragfähigste Lösung, um ein breites Publikum zu erreichen und zentrale Sportereignisse weiterhin zugänglich zu machen.