Deutschland bekommt eigenes ChatGPT-Angebot für Behörden

Deutschland erhält ein speziell zugeschnittenes KI-Angebot für den öffentlichen Dienst. SAP, OpenAI und Microsoft haben die Zusammenarbeit „OpenAI for Germany“ angekündigt, die ab 2026 den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Verwaltungen und Forschungseinrichtungen erleichtern soll.

SAP, OpenAI und Microsoft kooperieren

Technische Basis ist die von SAP betriebene Delos Cloud, die auf Microsoft Azure aufsetzt und Daten ausschließlich in Deutschland verarbeitet. Ziel ist es, KI-Anwendungen so zu gestalten, dass diese die strengen deutschen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und rechtliche Vorgaben erfüllen.

Die Kooperation richtet sich an Millionen Beschäftigte in Ministerien, Behörden und staatlichen Forschungseinrichtungen. Geplant ist, KI direkt in bestehende Verwaltungssoftware einzubinden, um Arbeitsprozesse wie Aktenführung oder die Auswertung großer Datenmengen zu beschleunigen. Beschäftigte sollen dadurch mehr Zeit für Aufgaben im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern gewinnen.

„Souveräne“ KI-Nutzung

SAP baut die technische Grundlage in Deutschland deutlich aus. Bis zum Start sollen 4000 spezielle Grafikprozessoren in der Delos Cloud verfügbar sein, die für die Ausführung von KI-Aufgaben benötigt werden. Je nach Nachfrage will das Unternehmen weitere Kapazitäten schaffen und dafür sowohl eigene Rechenzentren als auch Partnerinfrastrukturen nutzen. Langfristig könnten die Lösungen über den öffentlichen Sektor hinaus auch in andere Branchen und europäische Märkte getragen werden.

Der Ansatz unterstreicht den deutschen Anspruch, digitale Souveränität zu sichern und gleichzeitig den Einsatz von KI zu fördern. Während andere Länder wie Estland bereits nationale Programme starten, dort sollen Schüler und Lehrer landesweit Zugang zu einer speziell angepassten ChatGPT-Variante erhalten, setzt Deutschland auf eine Kooperation, die vor allem Verwaltung und Forschung adressiert.

Die Bundesregierung strebt an, dass bis 2030 ein signifikanter Anteil der Wirtschaftsleistung durch KI-Technologien entsteht, und hat dafür große Investitionen angekündigt.