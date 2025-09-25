Audio-Deal: Samsung kauft Denon, Bowers & Wilkins, Marantz und mehr

Samsung baut seine Präsenz im Audiomarkt weiter aus. Die Konzerntochter Harman hat den Kauf von Sound United abgeschlossen, der Audiosparte des Medizintechnikunternehmens Masimo.

Die bereits im Frühjahr angekündigte Transaktion wurde nun für rund 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Samsung sichert sich Premiummarken

Zum Portfolio von Sound United gehören Marken wie Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio, Definitive Technology, HEOS, Classé und Boston Acoustics. Diese ergänzen das bestehende Angebot von Harman, das unter anderem JBL und Harman Kardon umfasst. Samsung hatte Harman bereits 2016 übernommen.

Sound United soll innerhalb von Harmans Lifestyle-Sparte als eigenständige Geschäftseinheit agieren. Auf diese Weise sollen die jeweiligen Markenprofile und Kundenbindungen erhalten bleiben. Bei Harman ist man sich sicher, dass sich durch den Zusammenschluss zusätzliche Möglichkeiten für neue Produkte und eine größere Marktabdeckung ergeben.

Die Übernahme verschafft Harman einen breiteren Zugang zu mehreren Segmenten des Audiomarktes. Dazu gehören Heimkino-Receiver, Hi-Fi-Verstärker, Lautsprecher und Kopfhörer ebenso wie Lösungen für den Fahrzeuginnenraum.

Für Samsung stärkt der Zukauf die Position im Premiumbereich. Der Konzern erhält Zugang zu bekannten Marken, die bei audiophilen Nutzern und im Fachhandel etabliert sind, während die übernommenen Unternehmen von Harmans globalen Strukturen profitieren können.

Masimo richtet Geschäft neu aus

Für Masimo bedeutet der Verkauf den vollständigen Rückzug aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen will sich künftig nur noch auf die Medizintechnik-Sparte konzentrieren und verfolgt weiterhin laufende Rechtsstreitigkeiten, unter anderem im Zusammenhang mit der Apple Watch. Der Erlös aus dem Verkauf soll diese Neuausrichtung unterstützen.

Mit dem Abschluss des Deals erweitert Samsung sein Angebot im Audiomarkt deutlich und wird fortan unterschiedliche Zielgruppen mit einem breit aufgestellten Portfolio ansprechen.