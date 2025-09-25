Insta360 Wave: KI-Konferenzlautsprecher startet mit Abo in den Markt

Mit dem neuen Wave erweitert der für seine Action- und 360°-Kameras bekannte Herstelelr Insta360 sein Angebot um einen Konferenzlautsprecher, der auf saubere Sprachübertragung, einfache Bedienung und KI-Transkription ausgelegt ist. Acht integrierte Mikrofone erfassen Stimmen aus bis zu fünf Metern Entfernung.

Eine automatische Verstärkungsregelung soll dafür sorgen, dass auch leise Redebeiträge verständlich bleiben. Die Aufnahmen erfolgen mit einer Abtastrate von 48 Kilohertz. KI-Filter sollen mehr als 300 Arten von Umgebungsgeräuschen entfernen und Echo sowie Nachhall reduzieren. Nutzer können zudem zwischen verschiedenen Aufnahmemodi wählen, die sich etwa für Einzelgespräche, größere Meetings oder Präsentationen eignen.

KI-gestützte Protokollfunktionen

Neben der reinen Sprachübertragung bietet der Wave umfangreiche Werkzeuge zur Nachbereitung von Meetings. Aufnahmen lassen sich intern speichern oder direkt in Text umwandeln. Die KI erkennt verschiedene Sprecher und erstellt strukturierte Mitschriften in bis zu 99 Sprachen.

Mit dem Dienst Insta360 InSight können Besprechungen zusammengefasst und Aufgaben markiert werden. Das Gerät unterstützt sowohl lokalen Passwortschutz als auch verschlüsselte Cloud-Dienste, die gängigen Sicherheitsstandards entsprechen.

Abo-Modell für erweiterte Funktionen

Ein Teil der erweiterten Funktionen setzt ein Abo bei Insta360 InSight voraus. Käufer der Wave erhalten zunächst einen kostenlosen Basistarif mit 300 Minuten Transkriptionszeit, Cloud-Speicher und Standardvorlagen für Zusammenfassungen.

Wer mehr benötigt, kann auf den kostenpflichtigen Pro-Tarif für 21 Euro im Monat wechseln. Dieser bietet 1.200 Minuten Transkription pro Monat, benutzerdefinierte Vorlagen, eine KI-gestützte Sprechererkennung sowie die Integration von branchenspezifischen Glossaren. Auch ein KI-Chat zur Auswertung von Meetings ist enthalten. Einzelne zusätzliche Minuten können bei Bedarf separat gekauft werden.

Wer noch mehr Transkriptionszeit benötigt, kann zusätzliche Minuten auch ohne laufendes Abonnement buchen.

Geräte lassen sich kombinieren

Der Wave lässt sich per USB-C, Bluetooth oder Funk-Dongle anschließen und ist für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet. Mehrere Geräte können kabellos gekoppelt werden, um große Räume abzudecken. Über einen optionalen Desktop-Controller können Nutzer Audioeinstellungen verwalten und die Integration in Plattformen wie Zoom oder Microsoft Teams steuern.

Für Videokonferenzen lässt sich der Wave mit der Kamera Insta360 Link 2 kombinieren, um eine vollständige Audio- und Videolösung zu schaffen. In der Standardausführung kostet der Wave 319 Euro.