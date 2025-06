OpenAI plant Ausbau von ChatGPT zum „Super Assistant“

Der KI-Konzern OpenAI verfolgt das Ziel, ChatGPT zu einem umfassenden persönlichen Assistenten weiterzuentwickeln. Dies geht aus einem internen Strategiepapier (PDF-Download) hervor, das im Zusammenhang mit dem US-Kartellverfahren gegen Google öffentlich geworden ist. Das Dokument beschreibt Pläne, ChatGPT zu einer zentralen Schnittstelle für den digitalen Alltag auszubauen – mit Funktionen, die über bloße Textausgaben hinausgehen.

„ChatGPT: H1 2025 Strategy“: Teilweise geschwärzt, trotzdem spannend

Weit mehr als nur ein KI-Chatbot

Der sogenannte „Super Assistant“ soll Nutzer nicht nur verstehen, sondern aktiv bei der Organisation des Alltags unterstützen: vom Terminmanagement über E-Mail-Korrespondenz bis hin zur Urlaubsplanung oder der Suche nach Dienstleistern.

OpenAI beschreibt ChatGPT im internen Strategiepapier nicht mehr als einfachen Textgenerator, sondern als ein System mit vielfältigen Rollen (Lehrkraft, Übersetzer, Berater etc.). Im Zentrum steht die Vorstellung eines „Super-Assistenten“, der Nutzer kennt, ihre Interessen versteht und Aufgaben erledigen kann, die auch ein technisch versierter Mensch übernehmen würde. Dieser Assistent soll über verschiedenste Oberflächen verfügbar sein – etwa per App, auf Webseiten, per E-Mail oder eingebettet in Drittanwendungen.

Apple bzw. Apple Intelligence finden im Papier keine Erwähnung

Apple wird nicht als Wettbewerber genannt

Dabei verfolgt OpenAI das Ziel, ChatGPT mit sogenannten T-förmigen Fähigkeiten auszustatten: einerseits breit einsetzbar für Alltagstätigkeiten wie Terminplanung, Geschenksuche oder das Verfassen von E-Mails, andererseits mit tiefer Fachkenntnis in Spezialbereichen wie etwa der Programmierung.

Multimodale Eingaben (also Sprache, Text und Bild kombiniert) und generative Benutzeroberflächen sollen eine natürliche Interaktion ermöglichen. Perspektivisch sieht OpenAI ChatGPT als digitale Schnittstelle zur gesamten Online-Welt, mit Zugriff auf Suchresultate und der Fähigkeit, aktiv Aufgaben im Web zu erledigen – etwa das Buchen von Dienstleistungen oder das Ausfüllen von Formularen.

Das Strategiepapier skizziert damit eine Entwicklung hin zu einem dauerhaften digitalen Begleiter, der nicht nur reagiert, sondern selbstständig agieren kann. Als direkte Wettbewerber nennt OpenAI unter anderem Googles Gemini, Anthropic Claude, Microsoft Copilot und Meta AI – Apple wird im Papier dagegen nicht erwähnt.