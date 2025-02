Deep Research: Neue Recherchefunktion für ChatGPT

OpenAI hat mit „Deep Research“ eine neue Funktion für ChatGPT eingeführt, die Nutzern erweiterte Recherchemöglichkeiten bietet. Das Tool soll eigenständig umfangreiche Online-Quellen analysieren und daraus zusammenfassende Berichte erstellen.

Laut OpenAI kann „Deep Research“ so auch anspruchsvolle Aufgaben in wenigen Minuten erledigen, die für menschliche Analysten mehrere Stunden in Anspruch nehmen würden.

„Deep Research“ basiert auf einer speziellen Version des kommenden OpenAI o3-Modells, das für Websuche und Datenanalyse optimiert sei. Das System soll nicht nur Informationen aus Texten, sondern auch aus Bildern und PDFs verarbeiten können. Es analysiert Inhalte, bewertet sie kontextbezogen und passt seine Suche dynamisch an, falls neue relevante Informationen auftauchen.

Einsatzbereiche und Funktionsweise

OpenAI gibt an, dass sich „Deep Research“ insbesondere für Fachleute eignet, die detaillierte Analysen in den Bereichen Finanzen, Wissenschaft, Politik und Ingenieurwesen benötigen. Doch auch für Privatanwender kann das neue Feature nützlich sein, etwa um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Jeder erstellte Bericht enthält zudem Quellenangaben, damit Nutzer die Informationen überprüfen können.

Das System ist darauf trainiert, eigenständig Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzufassen und sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen. Laut OpenAI baut man hier auf Erfahrungen mit dem o1-Modell auf. Während o1 vor allem in technischen Bereichen wie Mathematik und Programmierung starke Leistungen gezeigt habe, soll „Deep Research“ die Reichweite auf allgemeine Wissensgebiete erweitern.

Verfügbarkeit und technische Einschränkungen

Nutzer von ChatGPT Pro erhalten ab sofort Zugang zu „Deep Research“. In den kommenden Wochen soll das Feature auch für Plus- und Team-Abonnenten verfügbar sein. OpenAI gibt an, dass die Nutzung derzeit noch ressourcenintensiv sei, weshalb die Anzahl der Anfragen pro Nutzer begrenzt ist.

Ebenfalls interessant: Das System könne in manchen Fällen falsche Schlüsse ziehen oder Schwierigkeiten haben, die Vertrauenswürdigkeit einzelner Quellen korrekt einzuschätzen. Auch das Zeitmanagement sei ein Faktor: Eine Recherche kann zwischen fünf und 30 Minuten dauern. In Zukunft plane OpenAI, die Leistung durch optimierte Modelle zu verbessern und den Zugriff auf kostenpflichtige oder interne Datenbanken zu erweitern.

Derzeit ist „Deep Research“ nur über die Webversion von ChatGPT verfügbar. Eine Integration in die mobilen und Desktop-Apps soll im Laufe der nächsten Monate erfolgen.