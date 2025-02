Die Browser-Erweiterung OneTab bringt Ordnung in offene Browser-Tabs, indem geöffnete Tabs geschlossen und in einer Liste zusammengefasst werden. Hervorragend, wenn man eigentlich Feierabend machen und das MacBook nur noch zuklappen möchte, die aktuelle Tab-Auswahl aber nicht verlieren will.

Sobald Anwender auf das OneTab-Symbol klicken, werden alle offenen Tabs geschlossen und als Links in einer separaten OneTab-Liste gespeichert werden. Diese Tabs können später dann entweder einzeln oder gesammelt wiederhergestellt werden.

Lassen sich aber auch teilen, sichern oder kopieren. Neben Chrome ist die Erweiterung auch für Firefox, Edge und Safari verfügbar.

Sortieren, exportieren, Speicher sparen

Die Entwickler geben an, dass mit dem Schließen der geöffneter Tabs die Speicherlast des Systems erheblich verringert wird. Die Ersparnis hänge von der Anzahl der aktiven Tabs und deren Inhalt ab. Neben der Speicherreduktion soll OneTab auch zur Senkung der CPU-Auslastung beitragen und sich damit positiv auf die allgemeine Systemleistung auswirken.

Darüber hinaus bietet OneTab verschiedene Verwaltungsfunktionen. Nutzer können ihre gespeicherten Tabs als URL-Liste exportieren oder in eine Webseite umwandeln, um sie zu teilen. Auch eine Reorganisation innerhalb der OneTab-Liste durch Drag-and-Drop ist möglich. Zudem bleiben fixierte Tabs im Browser unberührt.

Für Chrome, Firefox, Edge und Safari

Die Erweiterung erfordert keine Anmeldung oder Registrierung. Laut den Entwicklern werden die URLs der gespeicherten Tabs nicht an Dritte oder die OneTab-Server weitergeleitet, es sei denn, die Funktion zum Teilen von Tabs als Webseite wird aktiv genutzt.

In der aktuellen Version unterstützt OneTab nun auch die Tab-Gruppen-Funktion von Chrome und Edge. Hierfür ist eine neue Berechtigung erforderlich, um Farben und Bezeichnungen der Gruppen zu speichern und beim Wiederherstellen beizubehalten.

Die Nutzung von OneTab ist kostenlos. Das Entwicklerteam gibt an, dass die Erweiterung aus Eigenbedarf entstanden sei und kein finanzielles Interesse verfolgt werde. Für die kommenden Monate wurde eine größere Aktualisierung mit neuen Funktionen angekündigt.