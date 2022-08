Das Web-Angebot „DB next“ orientiert sich optisch an der App DB Navigator und ermöglicht die Nutzung und Buchung in Verbindung mit dem persönlichen Benutzerkonto bei bahn.de.

Die Deutsche Bahn bereitet derzeit nicht nur eine überarbeitete Version der App DB Navigator vor, sondern wird in Kürze auch eine komfortablere Option zur Ticketbuchung am Computer bereitstellen. Vom 12. September an soll dies unter der Adresse next.bahn.de auf einer komplett neuen Webseite möglich sein.

Auch Update für DB Navigator in Arbeit DB next: Neue Website mit Buchungsportal kommt im September

