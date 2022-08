Die Herbst-Neuerscheinungen für Kinder auf Apple TV+

Apple gibt einen Ausblick auf das Herbstprogramm für Kinder und Familien auf Apple TV+. Neben zusätzlichen Peanuts-Klassikern wird das Programm von Apples Videodienst in den nächsten Monaten um vier neue Serien sowie vier Staffel-Neustarts ergänzt.

Peanuts Anthology II

Mit der „Peanuts Anthology II" kündigt Apple eine Reihe weiterer Peanuts-Originale für Apple TV+ an. Uns liegen bislang nur die amerikanischen Titel der neuen Kurzfilme vor, darunter "He’s a Bully, Charlie Brown,” "He’s Your Dog, Charlie Brown,” "It Was a Short Summer, Charlie Brown,” "It’s Your First Kiss, Charlie Brown,” "There’s No Time For Love, Charlie Brown,” "Why, Charlie Brown, Why?,” "You’re In Love, Charlie Brown” und "You’re the Greatest, Charlie Brown.” Los geht’s hier am 9. September.

Sago Mini Friends

Vom 16. September an läuft die neue Zeichentrickserie „Sago Mini Friends“ auf Apple TV+. Die Serie richtet sich an Vorschulkinder und bringt die Charaktere aus der auf Kinder ausgrichteten App „Sago Mini World: Kids Games“ auf den TV-Bildschirm, die in jeder Folge aufs neue einen unterhaltsamen Mix aus Optimismus, Humor und musikalischen Beiträgen zum Besten geben.

Wolfboy, Otis und Jack mit neuen Staffeln

Die Kinderserien „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ und „Otis rollt zur Hilfe“ starten am 30. September jeweils mit einer neuen, zweiten Staffel. Eine Woche später zieht dann die Serie „Hallo Jack Zeit für Freundlichkeit“ ebenfalls mit einer zweiten Staffel nach.

Vier Freunde und die Geisterhand

Fans der Serie „Vier Freunde und die Geisterhand“ dürfen sich vom 21. Oktober an auf neue Folgen freuen. Apple legt hier bereits mit der dritten Staffel nach, die Serie um den Geist im Buchladen konnte bereits einen Emmy-Award einfahren.

Drei neue Serien im November

Im November stehen dann noch drei neue Serienstarts auf dem Fahrplan von Apple TV+. Am 4. November startet die aus dem Muppets-Umfeld stammende Serie „Slumberkins“, gefolgt von der Science-Fiction-Serie „Circuit Breakers“ ab dem 11. November und der Animationsserie „Interrupting Chicken“ vom 18. November an.