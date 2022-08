Memorial Hospital: Hinter den Kulissen der Apple-Serie

Unter anderem kam bei der Verfilmung ein überdimensionaler Pool in Freibadgröße mit einem Fassungsvermögen von vier Millionen Litern Wasser zum Einsatz. Für die Spezialeffekte wurden die Gänge der Krankenhauskulisse zum Teil mehr als 4.000 Liter Wasser in nur wenigen Sekunden geflutet und um die Sturmkulisse realistisch erscheinen zu lasen, kamen leistungsfähige Wind- und Nebelmaschinen zum Einsatz.

Mit Memorial Hospital läuft seit zwei Wochen eine auf den Ereignissen während des Hurrikan Katrina im Jahr 2005 in New Orleans basierende TV-Serie auf Apple TV+. Ein neu von Apple veröffentlichtes Video gewährt hier einen Blick hinter die Kulissen und beschreibt den Aufwand, der getrieben wurde um den Sturm und die damit verbundene Überschwemmung realistisch in Szene zu setzen.

