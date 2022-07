Apple Music Live: Pro Monat ein exklusives Konzert

Im Mai ist die Konzertserie Apple Music Live angelaufen und hat Erinnerungen an die früher regelmäßig stattfindenden „iTunes Festivals“ geweckt. Zum Auftakt von „Apple Music Live“ war der britische Sänger Harry Styles am Start. Mittlerweile hat Apple bereits das dritte Konzert in dieser Reihe angekündigt.

Vergangenen Monat schon war auf Apple Music exklusiv ein Auftritt des Rappers Lil Durk zu sehen, für den 13. Juli ist nun die Aufzeichnung eines Konzerts mit Mary J. Blige in New York angekündigt. Ähnlich wie bereits aus iTunes-Festival-Zeiten bekannt, kann man sich hier sogar für Tickets bewerben, um der Veranstaltung live und vor Ort beizuwohnen. Apple setzt hierfür allerdings voraus, dass man in New York lebt.

Unabhängig vom Ort der Veranstaltung und der damit verbundenen Zeitverschiebung – so hätte man bei Lil Durk hierzulande sehr früh aufstehen müssen, um die Live-Übertragung zu verfolgen – stellt Apple die Aufnahmen im Anschluss exklusiv über Apple Music zum Abruf bereit. Neu verfügbare Mitschnitte werden in der Regel im Bereich „Entdecken“ von Apple Music an prominenter Stelle präsentiert. Das Konzert von Mary J. Blige soll vom 27. Juli an online sein.