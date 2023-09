5-Port-Monster: Ugreen bringt 300-Watt-Netzteil auf den Markt

Damit eignet sich das Netzteil vor allem für geteilte Büro-Arbeitsplätze, an denen mehrere MacBooks gleichzeitig mit Strom versorgt werden wollen. Statt die vorhandene Steckdosenleiste mit mehreren Netzteilen zu verstopfen, kann die Ugreen-Ladestation, in der Mitte der Schreibtisch-Insel aufgestellt, einfach alle Kollegen versorgen.

Die Schreibtisch-Station unterstützt den Power-Delivery-Standard in Version 3.1 und bietet seine maximal mögliche Ladeleistung von 300 Watt an, wenn nur die ersten drei USB-C-Ports belegt sind. Hier kommt das Netzteil dann auf Ausgangswerte von bis zu 140 Watt (USB-C 1), 100 Watt (USB-C 2) und 60 Watt (USB-C 3) – je nachdem wie viel die angeschlossenen Verbraucher verlangen.

