Dateimanager ForkLift 4.5 bringt neue Spalten und Kommentar-Funktion

Der Dateimanager ForkLift ist in Version 4.5 verfügbar. Das Update kümmert sich vor allem um die Funktionen rund um die Dateiverwaltung und die Ansicht von Metadaten. Nach Angaben der Entwickler sollen die Neuerungen Arbeitsabläufe vereinfachen und eine konsistentere Darstellung von Dateiinformationen ermöglichen, unabhängig davon, in welchem Ordner sich die jeweiligen Dateien befinden.

Metadaten in der Listenansicht

Zentraler Bestandteil des Updates sind neue Metadatenspalten, die nun dauerhaft in der Listenansicht zur Verfügung stehen. Diese lassen sich per Kontextmenü zu den vorhandenen Spalten hinzufügen. Erstmals wird dabei auch die Anzeige der Dauer von Songs oder vergleichbaren Dateitypen unterstützt. Auf diese Weise lassen sich Dateien nun auch nach ihrer Laufzeit sortieren. Die Funktion richtet sich insbesondere an Nutzer, die regelmäßig mit Audio- oder Videodateien arbeiten. Ergänzend können auch bei solchen Dateien eingebundene Informationen wie Bewertung, Album oder Musikgenre eingeblendet werden.

Im Unterschied zum Finder von macOS, der solche Informationen nur in bestimmten Ordnern anzeigt, sind diese Spalten in ForkLift in jedem Verzeichnis verfügbar.

Kommentare direkt bearbeiten

Neu hinzugekommen ist zudem eine eigene Kommentarspalte. Dort lassen sich Kommentare nicht nur anzeigen, sondern auch direkt bearbeiten. Dies ist entweder im Vorschaubereich am rechten Fensterrand oder über das separate Informationsfenster möglich. Die Entwickler wollen dadurch die Möglichkeit bieten, Anmerkungen zu Dateien ohne Umwege zu ergänzen oder zu ändern.

Weitere Anpassungen sollen dafür sorgen, dass sich die Anwendung allgemein schneller und intuitiver bedienen lässt. Neben neuen Funktionen enthält das Update zudem diverse Fehlerkorrekturen.

Lizenz umfasst Updates für ein Jahr

ForkLift lässt sich über die Webseite der Entwickler kostenlos laden und ausprobieren. Die Vollversion wird zum Preis von 19,95 Euro angeboten. Zu diesem Preis ist die zeitlich unbegrenzte Nutzung möglich, Updates sind allerdings nur für ein Jahr inbegriffen.