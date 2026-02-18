Roboterschalter von SwitchBot demnächst mit Akku

Der Fingerroboter von SwitchBot kommt wohl demnächst in einer neuen Version mit integriertem Akku. Der Hersteller bietet diese längst fällige Überarbeitung unter der Bezeichnung SwitchBot Charge bereits über seine japanische Webseite an.

Die Originalversion des SwitchBot-Schalters wurde vor mittlerweile neun Jahren eingeführt. Und auch wenn die integrierte Batterie in der Tat sehr lange hält, ist diese Art der Stromversorgung nicht mehr sonderlich zeitgemäß. Insbesondere, weil darin die hierzulande eher wenig verbreiteten Batterien vom Typ CR2 zum Einsatz kommen.

Der in der neuen Version des SwitchBot ist ein Akku verbaut, der sich bei Bedarf über USB-C aufladen lässt. Der Schalter wird in Japan umgerechnet zum Preis von 30 Euro angeboten, also dem gleichen Preis, den man auch für das bisherige Modell bezahlt. Hierzulande kann man die alte Version bei SwitchBot derzeit mit 25 Prozent Preisnachlass für 22,50 Euro bestellen.

SwitchBot war namengebendes Produkt

Wir haben nachgefragt, bislang aber noch keine Informationen zur geplanten Markteinführung der Akku-Variante in Deutschland erhalten.

Der Fingerroboter war das erste Produkt von SwitchBot und ursprünglich namengebend für den heute sehr breit aufgestellten Smarthome-Ausstatter. Der Schalter ist bis heute ein wichtiges Utensil, wenn man ältere oder nicht mit entsprechenden Fähigkeiten ausgestattete Produkte in automatisierte Umgebungen einbinden will.

Vielseitiger Helfer für ältere Geräte

Beispiele für praktische Verwendungsmöglichkeiten haben wir über die vergangenen Jahre hinweg aus unterschiedlichen Bereichen aufgezeigt. Ein Klassiker ist das Betätigen manueller Lichtschalter. Darüber hinaus ist hier ein SwitchBot-Schalter für das Einschalten der Espressomaschine zuständig. Ein weiteres solches Gerät erspart es uns, blind nach dem Ein-Aus-Schalter auf der Rückseite des Mac Studio suchen zu müssen.