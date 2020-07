Das ist neu: Numbers, Keynote und Pages aktualisiert

In der Nacht zum Freitag hat Apple die iWork-Applikationen Numbers, Keynote und Pages aktualisiert und bietet das Bürosoftware-Paket auf Mac und Mobilgeräten nun in Ausgabe 10.1 an. Erst seit April tragen die Anwendungen eine einheitliche Versionsnummer.

iBooks Author verabschiedet sich

Eine der wichtigen Neurungen ist die Aufwertung von Pages zum Autorenwerkzeug. Fortan lassen sich auch iBooks Author-Projekte importieren und bearbeiten. Apple hatte erst kürzlich bekanntgegeben, dass iBooks Author nach 8 Jahren den Software-Tod sterben wird – ifun.de berichtete.

Alle iWork-Anwendungen liegen auch in ihren mobilen Ausgabe für iPhone und iPad in neuen Versionen vor. Die Download-Links und die jeweiligen Beipackzetteln haben wir im Anschluss notiert.

Numbers für Mac

Spiele YouTube- und Vimeo-Videos direkt in deinen Tabellenkalkulationen ab.

Füge mühelos Untertitel und Titel zu Bildern, Videos, Formen und anderen Objekten hinzu.

Neue Funktionen wie XVERWEIS, XVERGLEICH und REGEX ermöglichen es dir, Muster abzugleichen, Text zu bearbeiten und flexible Formeln zu erstellen.

Pages für Mac

Spiele YouTube- und Vimeo-Videos direkt in deinen Dokumenten ab.

Füge mühelos Untertitel und Titel zu Bildern, Videos, Formen und anderen Objekten hinzu.

Verwende neue Funktionen, um flexiblere Formeln zu erstellen.

Importiere iBooks Author-Bücher, um sie in Pages zu bearbeiten.

Keynote für Mac

Verwende die neue Option „Präsentation im Fenster wiedergeben“, um bei der lokalen Vorführung einer Präsentation oder während einer Videokonferenz auf andere Programme zuzugreifen.

Filme lassen sich jetzt bei Folienübergängen abspielen. Füge denselben Film zu mehreren Folien hinzu, damit er beim Wechsel von einer Folie zur nächsten wiedergegeben wird.

Verwende die Option „Am Pfad ausrichten“, damit Objekte kontinuierlich in die richtige Richtung weisen, während sie einem Bewegungspfad folgen.

Füge mühelos Untertitel und Titel zu Bildern, Videos, Formen und anderen Objekten hinzu.

Numbers für iPhone und iPad

Verwende die neue Leseansicht, um in deinen Tabellenkalkulationen zu scrollen und zu zoomen, ohne versehentlich etwas zu ändern.

Spiele YouTube- und Vimeo-Videos direkt in deinen Tabellenkalkulationen ab.*

Füge mühelos Untertitel und Titel zu Bildern, Videos, Formen und anderen Objekten hinzu.

Neue Funktionen wie XVERWEIS, XVERGLEICH und REGEX ermöglichen es dir, Muster abzugleichen, Text zu bearbeiten und flexible Formeln zu erstellen.

Pages für iPhone und iPad

Verwende die neue Leseansicht, um in deinen Dokumenten zu scrollen und zu zoomen, ohne versehentlich etwas zu ändern.

Spiele YouTube- und Vimeo-Videos direkt in deinen Dokumenten ab.*

Füge mühelos Untertitel und Titel zu Bildern, Videos, Formen und anderen Objekten hinzu.

Keynote für iPhone und iPad