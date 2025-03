Das iPad wird schnell heiß: Apples Softwarequalität in der Kritik

Seit Monaten mehren sich Berichte über Leistungsprobleme bei der Nutzung von Apples iPad mit dem Apple Pencil Pro. Betroffene Nutzer, die sich unter anderem im Community-Portal reddit.com zu Wort gemeldet haben, schildern erhebliche Verzögerungen bei der Eingabe und eine starke Erwärmung des Geräts, insbesondere bei der Nutzung von Apple-eigenen Anwendungen wie Notizen und Freeform.

Reproduzierbar: Der Apple Pencil Pro und die Notizen-App erhitzen das iPad spürbar

„Apples Software-Qualitätskrise“

Die Probleme auf den Punkt gebracht hat der ebenfalls betroffene iPad-Nutzer Eliseo Martelli, der seine Erfahrungen unter der etwas theatralischen Überschrift „Apples Software-Qualitätskrise“ zu Papier gebracht hat.

Martelli berichtet, dass er bereits im November 2024 mit seinem iPad bei Apple vorstellig wurde. Grund dafür: Reproduzierbare Probleme bei der Nutzung seines iPads, insbesondere bei längerem Gebrauch des Apple Pencil Pro in der Notizen-App. Laut Martelli stellte sich hier eine wiederkehrende und mit der Zeit zunehmende Eingabeverzögerung ein, die es irgendwann auf Reaktionszeiten von bis zu fünf Sekunden brachte. Gleichzeitig erreichte das Gerät eine außergewöhnlich hohe Betriebstemperatur.

Nachdem der Apple Support zunächst einen Hardwaredefekt vermutete, wurde Martelli ein Austauschgerät zur Verfügung gestellt. Doch auch dieses zeigte nach wenigen Monaten identische Symptome.

Hard- und Software nicht auf Augenhöhe

Wie viele Anwender vermutet auch Martelli, dass Apple in den letzten Jahren zu sehr auf den Ausbau neuer Funktionen statt auf eine gleichzeitige Optimierung vorhandener Features gesetzt habe. Martelli fordert eine Rückbesinnung auf Stabilität und Performance, um Apples bisheriges Versprechen einer reibungslosen Nutzererfahrung wieder einzulösen.

Eine Grundstimmung, die auch von den kommentierenden Anwendern geteilt wird. Die Software-Qualität Apples, so der Konsens in der Community, hinkt nun schon mehrere Jahre hinter den nahezu makellosen Hardware-Produkten her.

Für viele langjährige Apple-Nutzer war die nahtlose Integration von Hard- und Software ein beziehungsweise der entscheidende Vorteil Cupertinos. Die wiederkehrenden Software-Probleme jedoch nagen am Vertrauen in das Qualitätsversprechen.

Wir legen euch die Lektüre des Blogeintrags an dieser Stelle wärmstens ans Herz.