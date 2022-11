Das iPad als Zeichentablet: Astropad erkennt den Apple Pencil in der Luft

Die Macher der Software-Lösung Astropad, haben ihre iPad-Anwendung Astropad Studio auf Version 5.2 aktualisiert und unterstützen mit dem Update nun auch die neue Hover-Funktion des Apple Pencil.

Support für Apple Pencil Hover

Apple Pencil Hover ist eine von den neuen iPad Pro-Modellen Apples bereitgestellte Funktion, mit der diese den Apple Pencil bereits erkennen, bevor dieser den Touchscreen der Geräte berührt und den Eingabestift so für zusätzliche Gesten, die Werkzeugauswahl oder die Vorschau von Funktionen nutzen können.

Astropad 5.2 bringt Apple Pencil Hover nun auch auch den Rechner. So gestattet die Astropad-Anwendung die Nutzung des iPad (und des Apple Pencils) als Eingabegerät für die Arbeit am Mac und macht damit die Steuerung von Desktop-Applikationen möglich. Diese profitieren von Apple Pencil Hover gleich in mehrfacher Hinsicht.

So unterstützt die neue Astropad-Ausgabe nun auch die Nutzung von 3D-Anwendungen wie Blender und ZBrush.

Neue Doppel-Tap-Kurzbefehle

Ebenfalls neu sind die Doppel-Tap-Kurzbefehle, mit der sich eigene Abkürzungen in Anwendungen wie Photoshop definieren lassen. Hier bietet Astropad 5.2 jetzt die Möglichkeit zwei Kommandos zu definieren, zwischen denen der Doppel-Tap auf den Apple Pencil hin und her springt. Beispielsweise kann der erste Doppel-Tap das Radiergummi-Werkzeug aktivieren und der zweite Doppel-Tap den Pinsel. Jeder weitere Doppel-Klopfer auf den Stift springt dann weiter zwischen beiden Optionen hin und her.

Um die neuen Funktionen von Astropad Studio nutzen zu können, muss sowohl die iPad-Applikation aktualisiert werden als auch der begleitende Desktop-Download für Mac oder PC.

Astropad Studio ist eine Abo-Anwendung die 14 Tage lang kostenlos ausprobiert werden kann, dann jedoch ein jährliches oder monatliches Abo für 107,99 Euro bzw. 16,99 Euro voraussetzt.