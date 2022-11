Amazon Fresh: Bis Jahresende 60 Euro Rabatt

Je nach gewählter Region bietet Amazon Fresh im Bereich „ Lokale Lieblinge “ ein Teilsortiment regionaler Händler an. In Berlin sind hier etwa Lindner Esskultur, Die Gläserne Molkerei und das Ökodorf Brodowin vertreten.

Amazon Fresh ist auf Sofort-Lieferungen von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs spezialisiert und wird in Berlin, Hamburg und München angeboten. In eben jenen Metropol-Regionen bezuschusst Amazon die ersten drei Bestellungen jetzt mit jeweils 20 Euro und rabattiert so den Online-Einkauf um insgesamt 60 Euro.

Kurz vor dem Jahresabschluss rührt der Online-Händler Amazon noch mal die Werbetrommel für sein in mehreren deutschen Großstädten verfügbares Lebensmittel-Lieferangebot Amazon Fresh , das im Sommer 2021 die Nachfolge von Amazon Prime Now angetreten ist.

