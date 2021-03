Echo Show 10: Bestellstart für den neuen Alexa-Lautsprecher

Amazon bietet den neuen Echo Show 10 jetzt in Deutschland zur Vorbestellung an. Das Gerät ist in den Farben Anthrazit und Weiß zum Preis von 249,99 Euro erhältlich und wird vom 14. April an ausgeliefert.

Der Echo Show wurde im Herbst vergangenen Jahres angekündigt und ist in den USA bereits erhältlich. Der neue Alexa-Lautsprecher verfügt über einen HD-Bildschirm mit 10,1 Zoll Diagonale. Drehbar gelagert, kann sich das Display des neuen Echo Show stets automatisch zum Nutzer hin ausrichten und dem Bildausschnitt bei Bedarf auch heranzoomen. Dies verspricht nicht nur bei der Alexa-Nutzung, sondern insbesondere beim Videokonsum sowie bei Videotelefonaten Vorteile. Gemeinsam mit der Bildschirmbewegung werden auch die im Gerät verbauten Lautsprecher automatisch in Richtung des Nutzers gedreht, sodass sich der Klang bestmöglich an die räumlichen Verhältnisse anpasst.

Die neue Drehfunktion hat bei der Ankündigung des Geräts für Diskussionen gesorgt und Fragen mit Blick auf den Schutz der Privatsphäre provoziert. Amazon stellt dem die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Konfiguration und eine mechanische Kameraabdeckung entgegen. Die integrierte 13-MP-Kamera lässt sich durch einen Kunststoffschieber abdecken, zudem kann jeder Besitzer für sich entscheiden, ob er die Bewegungsfunktion dauerhaft, nur bei bestimmten Aktionen oder auch nur manuell aktivieren will. Ergänzend lässt sich das Sichtfeld der beweglichen Kamera über die Einstellungen des Geräts auch nach Bedarf einschränken.

Die intelligente Bewegungsfunktion mit der Ausrichtung zum Nutzer hin wird durch eine Kombination aus audiobasierter Lokalisierung und Bildauswertung realisiert. Die hierfür benötigte Datenverarbeitung findet dem Hersteller zufolge ausschließlich lokal auf dem Gerät statt.

Amazon nimmt von heute an Bestellungen für das 25 x 23 x 17 Zentimeter große und 2,5 Kilogramm schwere Gerät an. Die Bildschirmauflösung des Echo Show 10 wird mit 1280 x 800 Pixeln angegeben. Das im Sockel verbaute 2.1-Audiosystem besteht aus einem 76-mm-Woofer und zwei 25-mm-Hochtonlautsprechern. Die verbaute Kamera verfügt über ein Sichtfeld von 110 Grad, der Bildschirm selbst ist um maximal 175 Grad drehbar gelagert.